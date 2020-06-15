Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаКурс рубля снижается к доллару и евро

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевела на 3,1% — до 37,53 доллара за баррель, а цена марки WTI потеряла в цене 4,3%, снизившись до 34,93 долл. за баррель. 11 июня курс доллара обновил максимум с мая, достигнув отметки 70,15 рубля.
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Курс рубля к доллару обновил минимум июня

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Официальный курс евро вырос на 62 копейки

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ЦБ установил официальный курс доллара на 16 июня

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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

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Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Рубль снижается к доллару и евро

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С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
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Американский F-15 упал в Северное море

Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
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В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета вчера в 05:19
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Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, передает ТАСС.
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В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах, это прерогатива глав субъектов, сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Учебный год в России для школьников и студентов следует начинать 1 октября, сентябрь же должен стать месяцем отдыха.
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