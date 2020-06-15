Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Курс доллара вырос на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:29

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:16

Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

Интерфакс03:27

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАСС03:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
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Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

Газета.Ru 02:31
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Общество

В России за сутки 8835 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 8835. Всего в стране 528964 инфицированных.
Парламентская газета вчера в 03:46
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Футбол

La Repubblica: «Рома» может расстаться со спортивным директором из-за его конфликта с президентом клуба

Напомним, что Петраки занял пост спортивного директора «Ромы» прошлым летом, подписав контракт до 2022-го.
Матч ТВ 03:46
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,5K
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой Vivo V19 Neo

Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал модель среднего уровня Vivo V19 Neo. Цена нового аппарата составляет 360 долларов.
NewInform 03:23
Авто

Появились новые изображения рестайлингового Lada Largus

В салоне рестайлингового «Ларгуса» должны появиться новые передние сиденья, другие карты дверей и передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и мультимедиа «перекочуют» к новинке от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 13 июня в 14:18
2
Энергетика

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
Эхо Москвы 03:35
24
Общество

В Петербурге продлили запрет на посещение городских лесов

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 09:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне аномально жаркой для региона погоды решили продлить запрет на посещение городских лесов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий по 5 июля 2020 года.
REGNUM 02:30
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Театры

Театр имени Товстоногова поставил спектакль в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр имени Товстонова перенёс постановку спектакля «Вишневый сад» в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 12:27
32
Общество

В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:45
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:46
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
608
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
212
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Космос

В небе над Австралией замечено зеленое свечение

Популярная механика 02:36
2
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
29
Общество

В Роскачестве рассказали, как россиянам защититься от укусов клещей

RuNews24.ru 02:27
1
Футбол

Экс-игрок «Зенита»: судьба Азмуна зависит от Кокорина

Газета.Ru 02:05
Общество

В Пензе Парад Победы опять переносится

15 июня на совещании в правительстве Пензенской области, которое прошло в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что парад в честь 75-летия Победы будет перенесен.
Пенза-взгляд 03:24
10
Общество

В Калининградской области за сутки подтвердили 43 случая коронавируса

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 13 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 68 773 человек, из них выявлено 2 027 случая заражения (979 человек выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4 836 человека, в том числе 102 в условиях обсерватора.
Вести Калининград 13 июня в 14:10
Общество

Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
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Политика

Путин назвал события в США проявлением глубинных внутренних кризисов

События, происходящие в США, говорят о глубинных внутренних кризисах.
Lenta.ru вчера в 05:47
848
Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
627
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
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Авто

В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet

Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet.
Известия 03:18
3
Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59
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