Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 403

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня. 68

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,5K

Гаджеты Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой Vivo V19 Neo Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал модель среднего уровня Vivo V19 Neo. Цена нового аппарата составляет 360 долларов.

Авто Появились новые изображения рестайлингового Lada Largus В салоне рестайлингового «Ларгуса» должны появиться новые передние сиденья, другие карты дверей и передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и мультимедиа «перекочуют» к новинке от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 2

Энергетика Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости. 24

Общество В Петербурге продлили запрет на посещение городских лесов Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 09:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне аномально жаркой для региона погоды решили продлить запрет на посещение городских лесов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий по 5 июля 2020 года. 39

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 421

Общество В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 608

Общество В Пензе Парад Победы опять переносится 15 июня на совещании в правительстве Пензенской области, которое прошло в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что парад в честь 75-летия Победы будет перенесен. 10

Общество В Калининградской области за сутки подтвердили 43 случая коронавируса По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 13 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 68 773 человек, из них выявлено 2 027 случая заражения (979 человек выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4 836 человека, в том числе 102 в условиях обсерватора.

Общество Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 779

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. 627

Происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве. 524

Авто В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet. 3