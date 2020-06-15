Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Общество
В России за сутки 8835 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 8835. Всего в стране 528964 инфицированных.
Парламентская газета вчера в 03:46
Футбол
La Repubblica: «Рома» может расстаться со спортивным директором из-за его конфликта с президентом клуба
Напомним, что Петраки занял пост спортивного директора «Ромы» прошлым летом, подписав контракт до 2022-го.
Матч ТВ 03:46
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой Vivo V19 Neo
Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал модель среднего уровня Vivo V19 Neo. Цена нового аппарата составляет 360 долларов.
NewInform 03:23
Авто
Появились новые изображения рестайлингового Lada Largus
В салоне рестайлингового «Ларгуса» должны появиться новые передние сиденья, другие карты дверей и передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и мультимедиа «перекочуют» к новинке от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 13 июня в 14:18
Энергетика
Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса
Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
Эхо Москвы 03:35
Общество
В Петербурге продлили запрет на посещение городских лесов
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 09:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне аномально жаркой для региона погоды решили продлить запрет на посещение городских лесов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий по 5 июля 2020 года.
REGNUM 02:30
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Театры
Театр имени Товстоногова поставил спектакль в Minecraft
Петербургский Большой драматический театр имени Товстонова перенёс постановку спектакля «Вишневый сад» в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 12:27
Общество
В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом
В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 03:45
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:46
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 02:36
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Футбол
Экс-игрок «Зенита»: судьба Азмуна зависит от Кокорина
Газета.Ru 02:05
Общество
В Пензе Парад Победы опять переносится
15 июня на совещании в правительстве Пензенской области, которое прошло в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что парад в честь 75-летия Победы будет перенесен.
Пенза-взгляд 03:24
Общество
В Калининградской области за сутки подтвердили 43 случая коронавируса
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 13 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 68 773 человек, из них выявлено 2 027 случая заражения (979 человек выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4 836 человека, в том числе 102 в условиях обсерватора.
Вести Калининград 13 июня в 14:10
Общество
Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
Политика
Путин назвал события в США проявлением глубинных внутренних кризисов
События, происходящие в США, говорят о глубинных внутренних кризисах.
Lenta.ru вчера в 05:47
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Авто
В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet
Официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet.
Известия 03:18
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59