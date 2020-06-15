Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Курс рубля к доллару обновил минимум июня

Вести.Ru03:55

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов на опасениях второй волны COVID-19

Интерфакс03:27

Рубль незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:16

Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:12

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,7 рубля

ТАСС03:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
2
Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
572
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых фактов заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве (1359) и Подмосковье (689).
Lenta.ru 03:49
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Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
8
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
2,8K
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
540
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
417
Общество

В Крыму за сутки выявили еще 27 случаев коронавируса

Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки в Крыму зафиксировали 27 новых случаев коронавирусной инфекции.
Live24 вчера в 06:59
174
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

ТАСС 04:04
Общество

Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

РБК 03:19
Экономика

Тулякам рассказали о правилах успешного получения кредита

Первое — надо позаботиться о положительной кредитной истории, приводит lenta.ru совет эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаила Зельцера.
Молодой коммунар вчера в 18:23
24
Здоровье

В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники

Европейско-Азиатские новости 02:59
1
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
493
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Происшествия

В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии.
REGNUM 03:47
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 21:02
102
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
105
Кино

Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси

Ассоциация анимационного кино России и 24 московские анимационные компании примут участие в международном онлайн-кинорынке.
Российская газета 03:45
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
32
Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян в июле

Страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроют свои границы.
РБК 03:54
7
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
506
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
112
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:13
8
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,4K
Финансы

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
42
Происшествия

В Волгограде подросток с взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
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