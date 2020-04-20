На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.05 мск, курс доллара увеличился на 1,19% и составил 74,9 руб.

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

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