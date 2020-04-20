Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.05 мск, курс доллара увеличился на 1,19% и составил 74,9 руб.
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Рубль упал к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 12:00

Рубль падает к доллару и евро на старте торгов на фоне рекордного обвала нефти

Интерфакс03:29

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

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Доллар растет к рублю на торгах Мосбиржи 21 апреля

Экономика сегодня03:38

На открытии торгов курс доллара превысил ₽75, евро — ₽81

РБКвчера в 03:06

Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,87 рубля

ТАССвчера в 03:03
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,3K
Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
21
Политика

Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
137
Политика

Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
2,7K
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
378
Политика

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
38
Общество

В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
15
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2,2K
Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Общество

Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе

В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Общество

Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией

Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 23:33
15
Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
30
Общество

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
13
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
62
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Общество

Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице

Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
61
Здоровье

В Свердловской области подтвердили сразу 84 случая коронавируса

В Свердловской области из-за вспышки коронавируса в ГКБ №1 Екатеринбурга число заболевших инфекцией за сутки резко увеличилось.
Уральский меридиан 03:38
Общество

Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
668
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Шоу-бизнес

«Это ее убьет»: внучка тайно продала долю в квартире Шукшиной

Внучка писателя Василия Шукшина Анна продала свою долю в квартире на улице Бочкова, которую ей подарила бабушка, Лидия Федосеева-Шукшина, без ее ведома.
Газета.Ru вчера в 05:12
32
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире на 20 апреля превысило 2,31 млн человек, 157,8 тыс. умерли.
РБК 01:30
12
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
875
Общество

Во Владимирской области выявили еще 27 случаев коронавируса

За сутки на территории Владимирской области подтверждены ещё 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 04:12
339
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642

Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5 642, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:59
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
92
Общество

Во Владикавказе произошли беспорядки из-за карантина

Фергана вчера в 10:15
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