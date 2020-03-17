Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Москва 2405:05

Рубль подорожал по отношению к доллару при открытии торгов на Московской бирже

ФАН04:19

Рубль после роста на открытии торгов перешел к падению

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Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за нефтью

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Рубль пошел на поправку

Lenta.ru04:19

Рубль укрепился к доллару и евро

Взгляд.ру04:47

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:04
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Общество

Жириновский раскритиковал Лукашенко за советы по лечению коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал советы президента Белоруссии Александра Лукашенко по борьбе с коронавирусом.
РЕН ТВ 05:25
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Авто

В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada

Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
CarsWeek.ru вчера в 15:09
Политика

Путин убежден в необходимости оппозиции

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
Газета.Ru 02:48
Транспорт

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Общество

ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом

В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
REGNUM 01:54
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Известия 05:06
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Lenta.ru 05:26
Авто

Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen Tarek

Компания Volkswagen готовит к премьере новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek, который, станет глобальным и даже появится у российских дилеров.
Тарантас Ньюс вчера в 03:28
Здоровье

Дети названы скрытыми разносчиками коронавируса

Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.
ToDay News Ufa 01:03
Здоровье

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Общество

Финляндия вводит чрезвычайное положение

"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 11:49
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Происшествия

Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян

На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Происшествия

Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 04:50
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Любовь Соболь сообщила об участии в выборах в Госдуму

Московский Комсомолец 05:19
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Кино

Стивен Спилберг показал свежие кадры экранизации «Вестсайдской истории»

Киноафиша России 04:56
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости вчера в 21:58
Экономика

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Газета.Ru вчера в 11:07
Происшествия

В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском 02:50
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Хоккей

Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса

Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в понедельник ночью объявила о приостановке розыгрыша плей-офф.
Коммерсантъ 04:40
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Известия вчера в 17:01
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