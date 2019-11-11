Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль просел к доллару и евро

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Курс доллара вырос до 63,93 рубля

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