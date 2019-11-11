Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Еще одну девальвацию Россия не выдержит

Свободная Пресса08:36

Курс доллара: рубль может рухнуть на этой неделе

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Курс доллара вырос до 63,93 рубля

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Рубль вечером чуть сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

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Рубль просел к доллару и евро

Московский Комсомолец02:15

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°04:54
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Общество

Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
Российская газета 17:41
Политика

СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
РИА Новости 17:04
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«Роскосмос» запустит приложение с фотографиями Земли из космоса

РИА Новости 09:15
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК 09 ноября в 20:47
Фигурное катание

Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 09 ноября в 06:12
Музыка

Составлен список песен, которые не надоедает слушать

На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о запуске Сбербанком сервиса доставки карт на дом

Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
Ведомости 19:01
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Политика

Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины

По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Политика Сегодня 18:38
Футбол

Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего

В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
МК-Спорт 08:10
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Общество

Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК

«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
ТК Звезда 11:36
Политика

Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

RT на русском 11:56
Общество

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

CBS Media 13:09
Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

"Производители могут удержаться на плаву только повышая цены, из-за падения доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши", - считает руководитель "Фаворит Моторс" Владимир Попов.
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Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия 09:09
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
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Футбол

Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".
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Общество

Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами

Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров, сообщает ЦГМС по краю.
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Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Хоккей

Телеканал Sportsnet опубликовал заявление по увольнению Черри

Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения журналиста Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве.
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Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты

Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.
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Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни.
ТАСС 16:43
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
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СК опубликовал видео из квартиры обвиняемого в убийстве историка СПбГУ

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Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.
Спорт-Экспресс 16:20
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Представили новую Skoda Octavia

Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
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