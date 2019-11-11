Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Общество
Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
Политика
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о запуске Сбербанком сервиса доставки карт на дом
Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Футбол
Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Общество
Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК
«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
"Производители могут удержаться на плаву только повышая цены, из-за падения доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши", - считает руководитель "Фаворит Моторс" Владимир Попов.
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Футбол
Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".
Общество
Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами
Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров, сообщает ЦГМС по краю.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Хоккей
Телеканал Sportsnet опубликовал заявление по увольнению Черри
Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения журналиста Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве.
Шоу-бизнес
Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты
Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.
Политика
Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни.
Хоккей
Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.