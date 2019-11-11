Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Происшествия
Доцент СПбГУ Соколов пожаловался на отсутствие очков в изоляторе
Подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов пожаловался на отсутствие очков в изоляторе, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 18:47
Политика
Шойгу прибыл с визитом в Египет
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.
RT на русском 18:29
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru 05:13
Единоборства
Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону
Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Матч ТВ 11:25
Транспорт
В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда
RT на русском 20:37
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Политика
Эво Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику
Эво Моралес, подавший в отставку с поста президента Боливии, сообщил в понедельник, что вылетает в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
ТАСС 20:34
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 20:33
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»
Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.
Евро-футбол.ру 05:01
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ вчера в 17:56
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Технологии
«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress
«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Ведомости вчера в 18:52
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Футбол
Непростое лицо: судьи ошибаются, даже когда не делают ничего
В Российской премьер-лиге продолжаются судейские скандалы: теперь участником одного из них стал арбитр, который сперва сделал вид, что не заметил оскорблений в свой адрес, а потом – что внезапно вспомнил то, чего не заметил.
МК-Спорт 08:10
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Армия и оружие
Власти ДНР приняли меры на случай ввода сил ВСУ в зону разведения
Уже на следующий день в ДНР зафиксировали обстрел участка разведения сил в районе Петровского со стороны ВСУ.
REGNUM 11:31
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Общество
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Хоккей
Телеканал Sportsnet опубликовал заявление по увольнению Черри
Телеканал Sportsnet выступил с заявлением относительно увольнения журналиста Дона Черри в связи со скандалом на расовой почве.
Чемпионат 15:30
Общество
«Маршал Василевский» поработает доставщиком СПГ из США в Европу
Плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», который принадлежит «Газпрому», поработает газовозом по доставке американского СПГ в Европу.
Евразия Daily вчера в 19:50
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ 13:01
Шоу-бизнес
Кристине Асмус поступают реальные угрозы после откровенных сцен
Актрисе Кристине Асмус поступают реальные угрозы после ее роли в фильме "Текст" Клима Шипенко.
Газета.Ru 06:55
Общество
Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
Российская газета 17:41
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском вчера в 09:12