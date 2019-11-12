Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
CyberSport.ru 06:35
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости вчера в 10:49
Общество
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Власти США обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
ТАСС 17:23
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Ведомости вчера в 09:04
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Известия 10 ноября в 12:10
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru 16:30
Гаджеты
Преемник смартфона Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 712
Преемник Samsung Galaxy M40 будет оснащен мощным чипом Snapdragon 712.
Дни24 03:22
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 10 ноября в 04:42
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Общество
Край вошел в число регионов с самыми острыми проблемами вывоза отходов
Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин включил Красноярский край в число 16 регионов, где наиболее остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).
РБК Красноярск 04:42
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Происшествия
Близкий погибшего в Горном солдата: Дыма без огня не бывает, но угрозы насилием – дикость
В процессе смены караула часовой отстёгивает магазин, но вместо этого Шамсутдинов снимает предохранитель и передёргивает затвор — на всё это достаточно двух секунд.
Чита.Ру 18:25
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск 02:10
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слова целителя Александра
После выхода программы в эфир в адрес семьи Заворотнюк посыпались многочисленные просьбы зрителей дать контакты этого целителя.
Московский Комсомолец вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости 13:00
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Петербургский дневник 10:16
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today 05:30
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Здоровье
Скворцова: Прививки от гриппа сделали более 55 млн россиян
Всего в России по данным на 8 ноября прививки от гриппа сделали более 55 млн человек.
Росбалт вчера в 04:10
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Армия и оружие
США не намерены отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами
Соединенные Штаты не планируют прекращать сотрудничество с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции, заявил 12 ноября представитель Госдепартамента на брифинге с журналистами.
REGNUM 19:54
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в Киеве приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 10 ноября в 15:21
Футбол
Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:45