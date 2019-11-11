Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Курс валют сегодня: доллар и евро растут

Свободная Пресса03:25

Курс доллара: рубль может рухнуть на этой неделе

Expert.ruвчера в 23:25

Курс доллара укрепляется во вторник утром

Московский Комсомолец21:58

Курс доллара вырос до 63,93 рубля

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:01

Рубль вечером чуть сократил темпы снижения к доллару и евро на фоне стабилизации цен на нефть

Финмаркет11:56

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°04:54
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:52, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников

Известия вчера в 23:48
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Кино

Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»

News.ru 09:52
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
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Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Космос

«Таких технологий у нас нет сегодня». Российский спутниковый Интернет неминуемо отстанет от аналога Илона Маска, уверен Дмитрий Песков

Спутниковый Интернет от компании Илона Маска Starlink может не появиться в 2020 году, считает специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Фонтанка.Ру 00:13
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Интернет

YouTube сможет блокировать аккаунты, не имеющие коммерческого смысла

С 10 декабря ведеохостинг сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".
Neva.Today 07:23
Общество

Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Здоровье

Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение

Сокращение числа граждан России является совсем не риском, а реальностью, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 23:09
Общество

В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева

В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
REGNUM 06:05
Общество

Apple Card подозревают в сексизме

Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
Газета.Ru 07:20
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Хоккей

Россия в серии буллитов обыграла команду хоккейной лиги Онтарио

Молодежная сборная России в серии буллитов победила сборную хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 — 3:2. В составе команды Валерия Брагина отличились Родион Амиров и Лев Комиссаров (в меньшинстве).
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Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец 05:54
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Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 17:25
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НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли

В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика

Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе

Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Газета.Ru 20:58
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» завершит миссию на астероиде Рюгу 13 ноября

ТАСС 20:53
Авто

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня 14:50
Авто

Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность

Формула 1 объявила о долгосрочных планах стать экологически нейтральной, намереваясь добиться этого к 2030 году.
F1news.ru 19:02
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия 09:09
Происшествия

«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье

Однокурсник Владимира Евсеева по РВСН и коллега по военной службе рассказал "Ъ", что погибший не был конфликтным человеком, "мог найти общий язык с любым".
Коммерсантъ 17:43
Происшествия

В Тюмени полиция арестовала известного блогера

В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник 20:35
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Экономика

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Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Энергетика

Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
Коммерсантъ 20:37
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