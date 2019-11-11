Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport 09 ноября в 08:07
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Космос
«Таких технологий у нас нет сегодня». Российский спутниковый Интернет неминуемо отстанет от аналога Илона Маска, уверен Дмитрий Песков
Спутниковый Интернет от компании Илона Маска Starlink может не появиться в 2020 году, считает специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Фонтанка.Ру 00:13
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты, не имеющие коммерческого смысла
С 10 декабря ведеохостинг сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".
Neva.Today 07:23
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Здоровье
Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение
Сокращение числа граждан России является совсем не риском, а реальностью, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 23:09
Общество
В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
REGNUM 06:05
Общество
Apple Card подозревают в сексизме
Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу
РИА Новости 19:31
Хоккей
Россия в серии буллитов обыграла команду хоккейной лиги Онтарио
Молодежная сборная России в серии буллитов победила сборную хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 — 3:2. В составе команды Валерия Брагина отличились Родион Амиров и Лев Комиссаров (в меньшинстве).
Спорт-Экспресс 21:53
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье
Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец 05:54
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 17:25
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика
Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Газета.Ru 20:58
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня 14:50
Авто
Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность
Формула 1 объявила о долгосрочных планах стать экологически нейтральной, намереваясь добиться этого к 2030 году.
F1news.ru 19:02
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Однокурсник Владимира Евсеева по РВСН и коллега по военной службе рассказал "Ъ", что погибший не был конфликтным человеком, "мог найти общий язык с любым".
Коммерсантъ 17:43
Происшествия
В Тюмени полиция арестовала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник 20:35
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Энергетика
Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире
Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
Коммерсантъ 20:37