Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,65 копейки — до 66,85 рубля. Утром в понедельник на открытии торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 11 копеек, до 63,91 рубля, а евро – на 16 копеек, до 70,48 рубля.

В понедельник вечером рубль подешевел к доллару и евро

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