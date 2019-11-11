Финансы
ПрофильВ понедельник вечером рубль подешевел к доллару и евро
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,65 копейки — до 66,85 рубля. Утром в понедельник на открытии торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 11 копеек, до 63,91 рубля, а евро – на 16 копеек, до 70,48 рубля.
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Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Общество
Сообщения о неоказании помощи пострадавшим в Тулуне проверят в СК
«Председатель Следственного комитета дал указание руководству регионального следственного управления доложить об обстоятельствах нарушения прав граждан», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
ТК Звезда 11:36
Футбол
Матч за Суперкубок Испании примет Саудовская Аравия
Матч за Суперкубок Испании, который будет разыгран в новом формате, пройдёт в Саудовской Аравии.
Metaratings 11:37
Хоккей
Илья Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче с «Аризоной»
Илья Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Sport24.ru 11:34
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Политика
Продажу атомных подлодок США считают «худшим кошмаром» России и Китая
Facebook / USS Virginia (SSN 774) Эксперты журнала The National Interest считают, что продажа американских АПЛ станет "худшим кошмаром" для России и Китая.
РЕН ТВ вчера в 17:55
Политика
Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 14:22
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на Евросоюз
В апреле 2019 года оператор проекта сообщил Европейской комиссии о начале спора относительно поправок к директиве, а в июне состоялась первая встреча представителей ЕК и компании, которая не принесла результатов.
Комсомольская правда 08:36
Гаджеты
Sony прекращает выпуск смартфонов
Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Актуальные Новости 03:30
Здоровье
Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей
С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.
RuNews24.ru 08:26
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Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Политика
Девять российских бизнесменов попали в доклад британской разведки
В секретном докладе британской разведки упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.
Свободная Пресса вчера в 09:42
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Общество
Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Кино
Новая «Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат
Полнометражный мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) продолжает лидировать по кассовым сборам в прокате России и стран СНГ, собрав за неделю еще 157,5 миллиона рублей, таким образом доведя общую кассу до более чем 708 миллионов.
Российская газета 06:00
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя
Сын Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу. Макар Касаткин взял в жены Илону Александрову.
Комсомольская правда 07:25
Политика
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе
Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.
РИА Новости 17:44
Экономика
Крупнейший инновационный форум пройдет в Петербурге
С 13 по 15 ноября 2019 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет Петербургский международный инновационный форум.
Вечерний Санкт-Петербург 07:25
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Экономика
Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов
Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.
Коммерсантъ 19:20
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о запуске Сбербанком сервиса доставки карт на дом
Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.
Ведомости 19:01
Общество
Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ
Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
РИА Новости 18:45
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль вчера в 11:56
Происшествия
Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия 10:36