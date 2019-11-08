Финансы
ТАССКурс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Происшествия
Доцент СПбГУ Соколов признался в убийстве аспирантки на допросе в СК
Политика Сегодня вчера в 10:28
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.
Клопс 03:05
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Авто
Chevrolet официально представила новые Chevrolet Blazer и Menlo
Универсал Chevrolet Menlo является электрической моделью, причем это первая электрическая модель Chevrolet в Китае, так как до этого GM в КНР электрические модели предлагала только под брендом Buick.
Tvoe-avto.com вчера в 14:09
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости вчера в 20:34
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Политика
Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны
Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
RT на русском 00:57
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM 09 ноября в 13:20
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Общество
Минфин предложил исключить из УК две статьи о валютных нарушениях
Поправки в Уголовный кодекс РФ, отменяющие две статьи с наказаниями за нарушения в валютной сфере, подготовлены Министерством финансов.
REGNUM 00:59
Фигурное катание
Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 09 ноября в 05:43
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Газета.Ru вчера в 18:14
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 20:00
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев сделает тату в честь маленькой дочки
Певец Сергей Лазарев рассказал, что собирается сделать татуировку в честь годовалой дочки Анечки.
News.ru вчера в 21:09
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
ЖКХ
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Взгляд.ру вчера в 21:56