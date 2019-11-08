Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля. Курс евро поднялся на 16 копеек и достиг отметки 70,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Президент Боливии Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.

Технологии В США начали продавать водку из воздуха и воды Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Авто Chevrolet официально представила новые Chevrolet Blazer и Menlo Универсал Chevrolet Menlo является электрической моделью, причем это первая электрическая модель Chevrolet в Китае, так как до этого GM в КНР электрические модели предлагала только под брендом Buick.

Общество Россия оказалась в десятке самых пьющих стран Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Общество ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).

Политика Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.

Шоу-бизнес Навка показала счастливую Заворотнюк на фото На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.

Общество Минфин предложил исключить из УК две статьи о валютных нарушениях Поправки в Уголовный кодекс РФ, отменяющие две статьи с наказаниями за нарушения в валютной сфере, подготовлены Министерством финансов.

Фигурное катание Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при 15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев сделает тату в честь маленькой дочки Певец Сергей Лазарев рассказал, что собирается сделать татуировку в честь годовалой дочки Анечки.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

ЖКХ В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Происшествия Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.