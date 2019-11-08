На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Общество На Россию идут 40-градусные морозы Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Происшествия Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.

Футбол Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

Политика Депутат бундестага признал Крым российским Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Политика МИД России с тревогой воспринял отставку президента Боливии Россия с тревогой воспринимает развитие ситуации в Боливии, где президент страны Эво Моралес после 14 лет правления ушел в отставку, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИДа.

Единоборства Промоутер Головкина рассказал о возможном завершении трилогии с Канело Эдди Хирн, промоутер чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, поведал о возможном третьем поединке клиента против чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе Сауля Альвареса.