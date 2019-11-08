Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:01

Курс доллара вырос до 63,93 рубля

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Свободная Прессавчера в 13:03
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:00, Ашберн
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Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы

На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
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Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
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Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
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Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены

REGNUM вчера в 10:11
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Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Газета.Ru 03:31
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Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
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В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления

Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
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Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

Известия 03:34
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
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Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

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В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
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Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы

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МИД России с тревогой воспринял отставку президента Боливии

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«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну

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The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

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«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

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Общество

Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране

Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
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Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
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Промоутер Головкина рассказал о возможном завершении трилогии с Канело

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Противостояние «Краснодара» и «Локомотива» победителя не выявило

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