Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Происшествия
Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы
На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова.
Гаджеты
В России стартовала продажа новых смартфонов Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A
Китайская компания Xiaomi официально начала продажу в России двух новых смартфонов – Redmi 8 и Redmi 8A, цены которых порадуют покупателей.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Происшествия
Поиски останков убитой выпускницы СПбГУ завершены
Политика
Депутат бундестага признал Крым российским
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" (AfD) Антон Фризен.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Музыка
Шнуров допустил смену солиста группы «Ленинград»
Шоу-бизнес
Мария Шукшина тайно женила сына
Сын Марии Шукшиной хочет отнять ребенка у бывшей невесты.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Политика
МИД России с тревогой воспринял отставку президента Боливии
Россия с тревогой воспринимает развитие ситуации в Боливии, где президент страны Эво Моралес после 14 лет правления ушел в отставку, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИДа.
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Единоборства
Промоутер Головкина рассказал о возможном завершении трилогии с Канело
Эдди Хирн, промоутер чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, поведал о возможном третьем поединке клиента против чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе Сауля Альвареса.
Футбол
Противостояние «Краснодара» и «Локомотива» победителя не выявило
Происшествия
Владимир Шахрин наградил рабочих, которые спасли собаку на Шарташе
Бригаду рабочих, которые спасли провалившуюся под лед собаку на Шарташе, этим утром лично поблагодарил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.