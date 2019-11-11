Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Космос
Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
ГЛАС.RU вчера в 07:01
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Политика
Вице-спикер сената Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что после отставки руководства страны она временно принимает на себя полномочия президента.
Вести.Ru 18:42
Общество
Привлекать новых участковых на Сахалине планируют при помощи дешевого жилья
Одной из причин была названа проблема обеспечения жильем участковых в районах.
Сахалин.Инфо 20:07
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика
ФСБ призывает готовиться к масштабным утечкам персональных данных
Опасения спецслужбы выглядят обоснованными на фоне участившихся утечек персональных данных россиян: самые громкие подобные случаи связаны с попадающими в руки мошенников базами данных клиентов различных крупных отечественных банков.
URA.Ru 20:45
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер 06:11
Игры
Red Dead Redemption 2 на PC запустили с минимальным качеством графики
Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.
Cyber.sports.ru 13:36
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Наука
По отпечатку пальца стало возможным выявить наркоманов
Ученые из Университета Суррея рассказали, как можно выявить человека, употребляющего наркотики, по отпечатку пальца.
Газета DAILY 13:39
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета 11:54
Политика
Хиллари Клинтон оценила вероятность своего участия в выборах 2020 года
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила вероятности своего участия в выборах президента в 2020 году, однако заверила, что таких планов у нее пока нет.
Известия 20:40
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Гаджеты
Новая iOS 13.2.2 быстро разряжает батарею iPhone
Последний апдейт iOS 13.2.2 принес новый баг, который сажает батарею iPhone и iPad с невероятной скоростью.
The GEEK 15:21
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Авто
Toyota, подвинься. Great Wall представила двигатель на топливных элементах третьего поколения
В Китае ведется активная работа над двигателями на топливных элементах, и сейчас свои плоды представила Great Wall.
iXBT.com 14:34
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Общество
Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
ПРАЙМ 14:26
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Взгляд.ру 10 ноября в 21:56
Наука
Белая акула уступает первенство косатке
Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
ГЛАС.RU вчера в 03:50
Армия и оружие
О «позорном поражении» США в Сирии рассказал эксперт
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предрек США "позорное поражение" в Сирии.
Газета.Ru 18:22