Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля.
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Политика
Песков заявил о встрече Путина и Эрдогана в январе
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры Турции и РФ могут встретиться на церемонии, посвященной завершению работ по «Турецкому потоку».
iReactor 04:31
Общество
Крым обеспечен водой до марта, несмотря на засуху
Крым, несмотря на засуху, обеспечен водой до марта, необходимости в ограничении водоснабжения нет, заявил журналистам вице-премьер правительства республики Андрей Рюмшин.
РИА Новости 03:58
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия
Одного из угрожавших судье Мосгорсуда доставили в СК
Ранее 11 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили уголовные дела о призыве к экстремизму и угрозе убийством судье Мосгорсуда.
Известия 04:00
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Новые Известия вчера в 01:27
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Политика
Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину
ИА Новороссия вчера в 14:47
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima для корейского рынка.
Автоновости дня вчера в 23:23
Общество
Суд вынес приговор шести членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в участии в деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
RT на русском 02:38
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появилось новое условие, по нему видеохостинг YouTube может прекращать доступ аккаунта ко всему серверу.
ToDay News Ufa вчера в 10:27
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Здоровье
Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е
Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами.
Коммерсантъ 09 ноября в 21:27
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания вчера в 00:41
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Наука
Ученые раскрыли структуру вирусного родопсина
Один из авторов работы Дмитрий Братанов рассказывает, что вирусные родопсины были впервые обнаружены в так называемых гигантских вирусах несколько лет назад, однако до сих пор никому не удавалось изучить механизм функционирования этих белков, описать их структуру и выяснить функциональное предназначение.
Naked Science 04:25
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома.
Lenta.ru 04:37
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В тройку основных страхов россиян вошли: Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных.
РБК вчера в 22:09
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России
По информации источника, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы-2020.
Metaratings 00:50
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» подверглась травле после рукопожатия со Шнуровым
Участницу проекта «Голос» Рагду Ханиеву затравили в соцсетях после ее рукопожатия с наставником шоу Сергеем Шнуровым.
iReactor вчера в 23:12
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на космодроме до сих пор не удалось навести порядок, и там «воруют сотнями миллионов», несмотря на большое количество уже возбужденных уголовных дел.
Коммерсантъ 02:53