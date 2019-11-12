Финансы
ПрофильВ понедельник вечером рубль подешевел к доллару и евро
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,65 копейки — до 66,85 рубля. Утром в понедельник на открытии торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 11 копеек, до 63,91 рубля, а евро – на 16 копеек, до 70,48 рубля.
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Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Российская школьница умерла в «Артеке»
В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
Lenta.ru 03:42
Наука
Люди приобретают способность распознавать эмоции собак с возрастом
Как установили ученые в ходе проведенного исследования, дети хуже понимают эмоции собак, чем взрослые.
Ugpressa.ru вчера в 07:28
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Многим пользователям сети вспомнилась сценка "Уральских пельменей" с бабушкой, донимающей внука своим "И-и-игорь".
Газета.Ru 03:01
Футбол
Кучаев не считает, что ЦСКА осенью находился в кризисе
Результаты московского ЦСКА в осенних матчах чемпионата России и Лиги Европы были не самыми удачными, но это нельзя назвать кризисом, считает полузащитник армейского клуба Константин Кучаев.
РИА Новости 03:42
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском 11 ноября в 22:03
Шоу-бизнес
Врач-онколог уточнил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Evo-rus.com вчера в 09:00
Технологии
Приложение Facebook подсматривает за владельцами iPhone через камеру
Пользователи официального приложения-клиента социальной сети Facebook обратили внимание на странное поведение софта — мобильное приложение для iOS без разрешения активирует камеру iPhone, когда пользователь пролистывает ленту новостей.
Planet Today 03:12
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
Политика
Мертвую свинью в гробу принесли к зданию Рады
Под стенами парламента Всеукраинская аграрная рада устроила перфоманс, принеся под здание Рады мертвую свинью в гробу, передает "Страна.Ua".
Газета.Ru 03:46
Футбол
Один из лидеров Премьер-лиги задолжал футболистам и приготовился к распродаже
По информации источника, «Ростов» в течение трех месяцев не платит футболистам зарплату и премиальные.
Lenta.ru 03:22
Интернет
YouTube будет блокировать аккаунты с низкой доходностью
Сервис по просмотру видео YouTube будет блокировать те аккаунты, которые не приносят хостингу прибыль.
Город+ 11 ноября в 09:40
Общество
Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год
Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
RT на русском 03:04
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Авто
Компания Hyundai готовит к дебюту новый седан Aura
Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня вчера в 03:42
Хоккей
Малкин и Панарин отличились в матче «Питтсбурга» и «Рейнджерс»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу и продлил результативную серию до девяти матчей.
РБК вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Вдова Магомаева экстренно госпитализирована
РЕН ТВ вчера в 01:11
Футбол
У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков
Долги по зарплате и премиальным перед футболистами составляют три месяца, и уже очевидно, что это проблема — нормально работать, решая серьезные задачи, в таком режиме невозможно.
Спорт-Экспресс 02:00
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК вчера в 04:08
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
iReactor 11 ноября в 02:22
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31