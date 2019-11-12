Финансы

ПрофильПрофильВ понедельник вечером рубль подешевел к доллару и евро

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,65 копейки — до 66,85 рубля. Утром в понедельник на открытии торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 11 копеек, до 63,91 рубля, а евро – на 16 копеек, до 70,48 рубля.
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Курс доллара снизился до 64,19 рубля

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Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

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Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс02:27

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

Банки.рувчера в 11:19
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Река во Владивостоке окрасилась в зелёный цвет

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Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
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Под стенами парламента Всеукраинская аграрная рада устроила перфоманс, принеся под здание Рады мертвую свинью в гробу, передает "Страна.Ua".
Газета.Ru 03:46
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Один из лидеров Премьер-лиги задолжал футболистам и приготовился к распродаже

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Газета.Ru 11 ноября в 21:47
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