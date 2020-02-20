Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Политика СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».

Политика Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.

Общество Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.

Здоровье Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.

Здоровье Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.

Футбол Тарасов получил травму на тренировке «Рубина» Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Происшествия Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".