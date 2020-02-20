Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.
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Курс рубля вырос к доллару и евро, несмотря на эпидемию коронавируса
Вечерняя Москва18 февраля в 05:38
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Комментарии
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«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров
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Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Общество
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Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Спорт