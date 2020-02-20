Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ

Интерфакс02:25

Доллар вырос до 64,25 рубля

Взгляд.ру02:09

ЦБ установил курс валют на выходные

Телеканал 360°06:25

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Вести.Ru02:28

Доллар вырос на 56 копеек

Финмаркет03:45

Курс рубля вырос к доллару и евро, несмотря на эпидемию коронавируса

Вечерняя Москва18 февраля в 05:38
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Комментарии

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Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
РБК 06:48
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Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
iReactor 06:17
Политика

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Политика

Захарова оценила протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

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Общество

Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России

К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Вести.Ru 00:56
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Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 06:19
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.
Новые Ведомости 05:08
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости 18 февраля в 06:08
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Культура

В Москве умер актер Николай Тонский

В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
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Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Авто

Subaru отзывает в России более 600 кроссоверов Forester

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 616 кроссоверов Subaru Forester, реализованных в 2018-2019 годах.
Автостат вчера в 08:17
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Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров

REGNUM вчера в 05:22
Политика

Разведка США предупредила о вмешательстве России в предстоящие выборы

19 февраля Трамп объявил, что пост главы разведки займет посол США в ФРГ Ричард Гренелл.
RuNews24.ru 00:53
Происшествия

Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы.
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Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Армия и оружие

Войска США уже прибыли в Германию на учения «Защитник Европы-2020»

В Германии полным ходом идет подготовка к старту самых масштабных в этом веке военных учений НАТО. Речь идет о «Защитнике Европы-2020».
Новостной фронт 07:40
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
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Экономика

Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет

Недопустимо много 1,1 трлн рублей неизрасходованных государственных средств за прошлый год — "недопустимо много", подчеркнул 20 февраля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
Известия вчера в 13:05
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Анастасия Волочкова поскользнулась на своем платье и упала

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Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
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Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
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Сломанная палка не помешала Большунову победить

Пензенская правда вчера в 13:59
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