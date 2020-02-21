Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.
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Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ

Интерфакс02:25

ЦБ установил курс валют на выходные

Телеканал 360°06:25

Установлены курсы доллара и евро на длинные выходные

Росбалт06:04

Доллар пытается подняться выше 64 рублей при поддержке геополитики

ПРАЙМ12:31

Доллар вырос до 64,25 рубля

Взгляд.ру02:09

Рубль днем усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики валют ЕМ и дешевеющей нефти

Финмаркет08:30

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Вести.Ru02:28
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Политика

В Кремле подтвердили скорый телефонный разговор Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу, 21 февраля, состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Тайпом Эрдоганом и Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".
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Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
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В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru 09:18
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости 14:00
Общество

Пассажиров поезда, с которого сняли китаянку, отправили на карантин

Вести.Ru 03:20
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском 13:48
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru 11:58
Политика

Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.
РЕН ТВ 13:36
Политика

Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости 03:18
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК 14:01
Кино

Умер советский и американский актер Борис Лескин

В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Невские Новости 14:02
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК 19 февраля в 21:00
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Политика

В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах

На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Евразия Daily 06:12
Политика

Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
RT на русском 03:13
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Экономика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Известия 03:26
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
MedikForum.ru 13:11
Общество

Власти Петербурга проверят видео со стриптизом в морге

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Шоу-бизнес

Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном

Под снимком в аккаунте Самойловой появилось много теплых слов и поздравлений.
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Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Футбол

Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Тарасов перешёл в «Рубин», подписав контракт, рассчитанный до конца сезона 2019/20.
REGNUM 06:19
Общество

В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
РБК 11:56
Политика

Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС на полях саммита, Мишель попытается договориться с отдельными лидерами и представить утром в пятницу скорректированный проект бюджета.
ТАСС вчера в 20:14
Экономика

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
RT на русском 11:55
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Происшествия

Защитник Чернигова

Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.
Дагестанская правда 08:24
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