Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.
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Политика
В Кремле подтвердили скорый телефонный разговор Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу, 21 февраля, состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Тайпом Эрдоганом и Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Политика
Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.
Политика
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Кино
Умер советский и американский актер Борис Лескин
В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Политика
Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном
Под снимком в аккаунте Самойловой появилось много теплых слов и поздравлений.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Футбол
Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Тарасов перешёл в «Рубин», подписав контракт, рассчитанный до конца сезона 2019/20.
Общество
В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»
В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
Политика
Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету
Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС на полях саммита, Мишель попытается договориться с отдельными лидерами и представить утром в пятницу скорректированный проект бюджета.
Экономика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Происшествия
Защитник Чернигова
Полное освобождение Чернигова от фашистских захватчиков состоялось 21 сентября 1943 года во время проведения черниговско-припятской наступательной операции.