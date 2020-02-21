Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Политика В Кремле подтвердили скорый телефонный разговор Путина и Эрдогана Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу, 21 февраля, состоится телефонный разговор между президентами Турции и России Тайпом Эрдоганом и Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

Общество Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток «Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

Политика Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Политика Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.

Происшествия В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.

Политика В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.

Политика Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.

Здоровье Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Общество В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность» В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).

Политика Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету Как рассказал корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС на полях саммита, Мишель попытается договориться с отдельными лидерами и представить утром в пятницу скорректированный проект бюджета.

Экономика Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.