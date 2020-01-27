Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара преодолел отметку в 63 рубля

Курс доллара на МосБирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.
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Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря на опасениях из-за нового вируса

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Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

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Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

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Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине

Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
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Xiaomi сообщила о предстоящем выходе флагмана Poco X2

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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
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В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК

РИА Новости 06:25
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости 19:54
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Lada Vesta получила «зимнюю» версию

ВАЗ объявил о запуске в продажу новой «зимней» комплектации Lada Vesta. Она получила название Comfort Winter.
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Биологические часы управляют коллагеном

Без длинных упругих молекул коллагена ни соединительная ткань, ни межклеточный матрикс не смогут выполнять свои функции.
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Avast уличили в торговле данными пользователей

Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.
Вести.Хайтек 14:53
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 07:37
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В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Андрейченко

Народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко после ужина с подругой отправилась в мексиканские джунгли в "специальное поселение", где хранила молчание, сообщила актриса в своем инстаграме.
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Более 100 человек погибли от нового коронавируса в провинции Хубэй

Более 100 человек погибли от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки.
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Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

Российская газета 20:18
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Компания Apple решила запатентовать стеклянный iMac

Компания Apple подала заявку на получение патента на моноблок iMac, облаченный в цельный лист гнутого стекла.
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Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что 26-летний блогер Давид Манукян сделал предложение 34-летней Ольге Бузовой во время отдыха в Таиланде.
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Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
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Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

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В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
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Российское авторское общество потребовало от фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора

Российское авторское общество потребовало от музыкального фестиваля 160 тысяч рублей за исполнение музыки несуществующего автора.
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Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК 08:40
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Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
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Посольство РФ в ФРГ ответило Качиньскому на слова о компенсациях

Посольство РФ в Берлине подвергло критике слова лидера правящей польской партии PiS Ярослава Качиньского в интервью немецкому изданию Bild о том, что Германия и Россия должны заплатить Варшаве за разрушение страны в ходе Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:20
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Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
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Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

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Ургант извинился перед верующими и попросил «отозвать проклятия»

Новый выпуск программы Ургант начал с извинений перед верующими, заявив, что не хотел оскорбить чьи-либо чувства.
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Обнаружены опасные для людей грибковые облака

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Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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