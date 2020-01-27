Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 100 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь
В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Здоровье
ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу
«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Политика
Посольство РФ в ФРГ ответило Качиньскому на слова о компенсациях
Посольство РФ в Берлине подвергло критике слова лидера правящей польской партии PiS Ярослава Качиньского в интервью немецкому изданию Bild о том, что Германия и Россия должны заплатить Варшаве за разрушение страны в ходе Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы
Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
Армия и оружие
Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»
Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил в понедельник: "Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов".
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Политика
Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине
Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Гаджеты
Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor
Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
Политика
Ирина Войнова уходит с поста министра финансов Хакасии
Ирина Войнова покидает пост министра финансов Хакасии. Решение согласовано с главой республики.
Политика
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.