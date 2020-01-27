Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Подробнее о событии

Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря на опасениях из-за нового вируса

Интерфаксвчера в 10:38

Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям

REGNUMвчера в 11:09

Дешевеющая нефть и коронавирус: как эти факторы повлияют на рубль?

BFM.ru26 января в 09:01

Рубль днем падает к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков

Финмаркетвчера в 11:06

Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

RT на русскомвчера в 04:37

Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 02:13

Курс доллара превысил 63 рубля

ТАССвчера в 10:19
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Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Эхо Москвы вчера в 10:30
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Происшествия

В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек

Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области.
ТАСС вчера в 23:57
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 15:50
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Культура

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

Вести.Ru вчера в 17:45
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб».
Век вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника

Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника 32-летняя супруга скандального футболиста заявила об открытой неприязни со стороны своего свекра.
Экспресс газета вчера в 12:46
Общество

Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России

В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
РИА Новости вчера в 22:51
Общество

Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Lenta.ru вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

REGNUM 00:21
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера вчера в 03:26
Политика

Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона

Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
ТАСС вчера в 15:59
Авто

Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

РИА Новости вчера в 21:49
Армия и оружие

В Сирии боевики готовят провокации с химоружием

Боевики готовят провокации с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Вести.Ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Происшествия

В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество

Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Мослента вчера в 06:20
Гаджеты

Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Происшествия

Су-30 потерпел крушение в Алжире

По данным на 2018 год ВВС Алжира насчитывали 58 истребителей Су-30 МКА.
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия

В Екатеринбурге произошла массовая драка

REGNUM вчера в 21:59
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Газета.Ru 26 января в 16:41
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