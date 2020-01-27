Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Доллар поднялся выше 63 руб. впервые с 12 декабря на опасениях из-за нового вируса
Интерфаксвчера в 10:38
Рубль днем падает к доллару и евро на фоне заметного снижения большинства мировых рынков
Финмаркетвчера в 11:06
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Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек
Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области.
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и «Уралсиб».
Шоу-бизнес
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника 32-летняя супруга скандального футболиста заявила об открытой неприязни со стороны своего свекра.
Общество
Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Политика
Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона
Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Авто
Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Армия и оружие
В Сирии боевики готовят провокации с химоружием
Боевики готовят провокации с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
Общество
Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы
О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Происшествия
Су-30 потерпел крушение в Алжире
По данным на 2018 год ВВС Алжира насчитывали 58 истребителей Су-30 МКА.
Происшествия
В Екатеринбурге произошла массовая драка
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.