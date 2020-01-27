Финансы

Москва 24Москва 24Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 12 декабря

Курс американской валюты превысил 63 рубля впервые с 12 декабря 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс доллара на 18:19 по московскому времени составил 63,04 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

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Курс рубля к доллару скорректировался после сильного падения понедельника

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Курс доллара на российском рынке превысил 63 руб./$

Коммерсантъвчера в 15:13

Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 02:13
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Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
Происшествия

В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку

Жестокое убийство 75-летней пенсионерки совершено в столице. Как сообщает ГСУ СК по Москве, преступник изнасиловал и ограбил свою жертву.
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Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Экономика

«Яндекс.Такси» подал новое ходатайство на покупку активов «Везет»

«Яндекс.Такси» в конце 2019 года вновь отозвал свое ходатайство на покупку активов группы компаний «Везет» и подал новое, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекса».
Rambler News Service 05:41
Общество

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации

В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Аргументы и Факты 03:56
Политика

Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Профиль 05:50
Спорт

Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем

Спорт-Экспресс вчера в 13:30
Политика

МИД Японии признал задержание корреспондента Kyodo в России

27 января МИД России рассказал о японском поданном, который был задержан во Владивостоке при попытке получения секретных материалов.
РБК 01:00
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета вчера в 02:41
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Экономика

ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»

Первые сделки по выходу из группы планируются на 2021 г. Банк России пригласил 12 инвестиционных консультантов направить предложения по их видению оптимального варианта продажи, пояснил председатель Наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Василий Поздышев.
Ведомости 03:51
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе

Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
RuNews24.ru 01:48
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Общество

В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.
Интерфакс 05:50
Армия и оружие

США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Телеканал RTVI вчера в 13:57
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Политика

«Тупо и топорно»: в сети набросились на Зеленского

Украинский журналист Дмитрий Василец назвал попытку президента Украины переписать историю тупой и топорной, а его коллега и соотечественник Юрий Ткачев назвал Владимира Зеленского типичным политическим украинцем, который решает типичные для политических украинцев задачи.
Рамблер 06:12
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
Политическая Экспертиза вчера в 10:16
Экономика

Сбербанк запустил потребительский кредит для самозанятых

Подать заявку на кредит могут все самозанятые, получающие профессиональный доход на карту Сбербанка и подключившие сервис «Свое дело», сообщает пресс-служба банка.
ИА БанкИнформСервис 03:06
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
Общество

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.
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Футбол

Бен Арфа станет игроком «Вальядолида»

Французский полузащитник Хатем Бен Арфа, находящийся в настоящий момент в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Испании, рапортует издание AS.
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Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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