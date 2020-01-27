Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Курс рубля к доллару скорректировался после сильного падения понедельника

Интерфакс02:40

Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ruвчера в 02:13

Рубль в ходе торгов отыгрывает потери к доллару и евро

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Курс доллара снизился до 62,84 рубля

ТАСС02:08

Рубль упал из-за коронавируса, обвалившего нефть

Национальная служба новостейвчера в 04:46

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:12
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Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ оснастят новой 6-ступенчатой «механикой»

Машина обзаведется новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.
CarsWeek.ru 02:16
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Общество

«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных

Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
РБК 03:07
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Спорт

Канадская спортсменка получила допинг во время секса, и её оправдали

Life.ru вчера в 23:01
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Политика

На Украине хотят потребовать у России часть Алмазного фонда

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Украине следует взять пример с Польши и потребовать от России компенсацию за что-нибудь.
REGNUM вчера в 14:08
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

Армения ожидает новую партию Су-30СМ

Министр обороны Армении Давид Тоноян рассказал журналистам о том, что в скором времени в состав ВВС республики войдет новая партия сверхманевренных истребителей Су-30СМ.
ГЛАС.RU 03:38
Политика

Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
Мой Брянск вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Pravda.Ru 01:36
Общество

Блэйк Лайвли в элегантном чёрном платье появилась на премьера «Ритм-секции»

Актриса появилась на премьере картины с её участием "Ритм-секция", которая прошла 27 января в Нью-Йорке.
Газета Metro 02:38
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Что происходит вчера в 04:11
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Культура

Макаревич рассказал, как Ольга Любимова не дала снять фильм к 50-летию «Машины времени»

Музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook рассказал, как министр культуры Ольга Любимова в бытность свою директором департамента кинематографии отказала в поддержке фильма, который планировалось снять к 50-летию Машины времени .
Znak.com 02:53
Шоу-бизнес

Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике

Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
WomanHit.ru 02:38
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Футбол

Будущее Кокорина в «Зените» решится в среду

Спорт день за днем вчера в 12:45
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:42
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Футбол

Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей

Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Metaratings 02:20
Здоровье

В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств

Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Mockva.ru 02:59
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Футбол

«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака

Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Нева Спорт 01:50
Теннис

Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open

Вести.Ru 03:25
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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