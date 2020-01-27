Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ оснастят новой 6-ступенчатой «механикой»
Машина обзаведется новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных
Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Спорт
Канадская спортсменка получила допинг во время секса, и её оправдали
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
На Украине хотят потребовать у России часть Алмазного фонда
Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Украине следует взять пример с Польши и потребовать от России компенсацию за что-нибудь.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
Армия и оружие
Армения ожидает новую партию Су-30СМ
Министр обороны Армении Давид Тоноян рассказал журналистам о том, что в скором времени в состав ВВС республики войдет новая партия сверхманевренных истребителей Су-30СМ.
Политика
Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Общество
Блэйк Лайвли в элегантном чёрном платье появилась на премьера «Ритм-секции»
Актриса появилась на премьере картины с её участием "Ритм-секция", которая прошла 27 января в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Культура
Макаревич рассказал, как Ольга Любимова не дала снять фильм к 50-летию «Машины времени»
Музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook рассказал, как министр культуры Ольга Любимова в бытность свою директором департамента кинематографии отказала в поддержке фильма, который планировалось снять к 50-летию Машины времени .
Шоу-бизнес
Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике
Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Футбол
Будущее Кокорина в «Зените» решится в среду
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Футбол
Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей
Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Здоровье
В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств
Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Футбол
«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака
Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.