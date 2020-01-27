На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Происшествия Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Политика На Украине хотят потребовать у России часть Алмазного фонда Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Украине следует взять пример с Польши и потребовать от России компенсацию за что-нибудь.

Общество Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".

Армия и оружие Армения ожидает новую партию Су-30СМ Министр обороны Армении Давид Тоноян рассказал журналистам о том, что в скором времени в состав ВВС республики войдет новая партия сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Шоу-бизнес Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.