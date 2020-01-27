Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне коррекционного повышения мировых рынков

Финмаркет07:40

Курс рубля к доллару скорректировался после сильного падения понедельника

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Курс доллара на российском рынке превысил 63 руб./$

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Курс доллара снизился до 62,84 рубля

ТАСС02:08

Официальные курсы доллара и евро снова повышены

Росбалт04:26

Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям

REGNUMвчера в 11:09
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Политика

В преамбулу Конституции внесут изменения

Ранее стало известно, что в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, стали поступать и предложения изменить и ее преамбулу.
Газета.Ru 10:13
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В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Известия 07:04
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
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Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
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Звезду сериала «Интерны» ограбили в Москве

Lenta.ru 04:13
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая показала, как выглядела перед родами

Слуцкая старается не афишировать личную жизнь и сейчас, однако сегодня, 28 января, сделала исключение из своих принципов и опубликовала пост, посвященный рождению дочери Киры.
Bimru.ru 10:52
Политика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Известия 07:58
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 07:16
Общество

Патриарх Кирилл назвал способ увеличить население России на 10 млн

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла население России вырастет на 10 млн в течение 10 лет, если государство существенно сократит количество абортов.
РБК 10:59
Политика

Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января

РБК 10:50
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Общество

Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
REGNUM 04:28
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Умер второй пилот Bek Air, разбившегося в декабре под Алма-Атой

Скончался второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в конце декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского управления здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Биатлон

Состав сборной России по биатлону может быть сокращён

К текущему сезону централизованно готовились 16 биатлонистов.
Радио Зенит 10:33
Футбол

ЦСКА объявил о сотрудничестве с PepsiCo

ЦСКА и PepsiCo подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Чемпионат 08:24
Футбол

Мане не сыграет с «Вест Хэмом» и, скорее всего, с «Саутгемптоном»

27-летний сенегалец получил повреждение в игре с "Вулверхэмптоном" (2:1).
Sports.ru 10:53
Политика

Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе

Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Труд вчера в 08:40
Теннис

Федерер считает, что не заслужил победы над Сандгреном

ProstoProSport 03:35
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

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