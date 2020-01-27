Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля.
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Политика
В преамбулу Конституции внесут изменения
Ранее стало известно, что в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, стали поступать и предложения изменить и ее преамбулу.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ограбили в Москве
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая показала, как выглядела перед родами
Слуцкая старается не афишировать личную жизнь и сейчас, однако сегодня, 28 января, сделала исключение из своих принципов и опубликовала пост, посвященный рождению дочери Киры.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Общество
Патриарх Кирилл назвал способ увеличить население России на 10 млн
По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла население России вырастет на 10 млн в течение 10 лет, если государство существенно сократит количество абортов.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Общество
Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ
Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Умер второй пилот Bek Air, разбившегося в декабре под Алма-Атой
Скончался второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в конце декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского управления здравоохранения.
Биатлон
Состав сборной России по биатлону может быть сокращён
К текущему сезону централизованно готовились 16 биатлонистов.
Футбол
ЦСКА объявил о сотрудничестве с PepsiCo
ЦСКА и PepsiCo подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Футбол
Мане не сыграет с «Вест Хэмом» и, скорее всего, с «Саутгемптоном»
27-летний сенегалец получил повреждение в игре с "Вулверхэмптоном" (2:1).
Политика
Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе
Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победы над Сандгреном
Хоккей