Курс доллара вырос на 17 копеек — до 65,55 рубля. Курс евро увеличился также на 17 копеек и составил 71,27 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Происшествия Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети» Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Политика Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Музыка Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении» Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Общество Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Общество Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя Минпромторг разработал проект единых правил, определяющих допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами.

Экономика Из-за теплой зимы в Петербурге могут резко упасть цены на одежду По наблюдениям специалистов компании, аномально теплая зима усугубила и без того непростую ситуацию на одежном рынке, на который негативно влияют сокращение располагаемого дохода у населения из-за растущих расходов на продукты питания, ЖКХ, медицину и др.

Общество В аппарате Минниханова отреагировали на расследование Навального Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не имеет в собственности частный самолет Falcon 8X, фигурирующий в расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Биатлон Драчёв заявил, что СБР подаст иск к сотруднице IBU Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал намерение биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен из-за ситуации с обысками во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.