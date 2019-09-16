Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,12 рубля

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