Финансы
Телеканал 360°Курс доллара и евро продолжит снижение
Отмечается, что на открытии Московской биржи 23 декабря доллар подорожал на пять копеек по сравнению с показателем предыдущего дня и составил 62,45 рубля. Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.
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Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины, которую, по предварительной версии, на улице в городе Клинцы Брянской области застрелил муж, после чего свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по региону.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Транспорт
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Опубликовано видео с проездом первого пассажирского поезда, проходящего по Крымском мосту. Видео публикует агентство РИА Новости Крым.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Происшествия
На Сахалине задержали участников ОПГ, промышлявших мошенничеством
Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, когда деньги переводили на счет, продавцы переставали выходить на связь и отключали телефон.
Транспорт
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
Гаджеты
Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов
Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
Кино
Слухи: Marvel рассматривает Дэниела Рэдклиффа на роль Лунного рыцаря
Издание Full Circle Cinema, ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что Marvel подумывает над тем, чтобы пригласить главную звезду франшизы «Гарри Поттер» Дэниела Рэдклиффа на роль Лунного рыцаря в одноименном сериале для стриминг-сервиса Disney+.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Политика
Вячеслав Володин допустил точечную корректировку Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за точечную корректировку Конституции РФ.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста
Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
Политика
Названы имена членов правительства Приморского края
Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя Правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Политика
Путин выступит на коллегии Минобороны РФ
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
Хоккей
«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.