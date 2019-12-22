Отмечается, что на открытии Московской биржи 23 декабря доллар подорожал на пять копеек по сравнению с показателем предыдущего дня и составил 62,45 рубля. Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.

Происшествия В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины, которую, по предварительной версии, на улице в городе Клинцы Брянской области застрелил муж, после чего свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по региону.

Общество Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Политика Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи» Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.

Происшествия На Сахалине задержали участников ОПГ, промышлявших мошенничеством Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, когда деньги переводили на счет, продавцы переставали выходить на связь и отключали телефон.

Транспорт РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.

Кино Слухи: Marvel рассматривает Дэниела Рэдклиффа на роль Лунного рыцаря Издание Full Circle Cinema, ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что Marvel подумывает над тем, чтобы пригласить главную звезду франшизы «Гарри Поттер» Дэниела Рэдклиффа на роль Лунного рыцаря в одноименном сериале для стриминг-сервиса Disney+.

Происшествия Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Политика Названы имена членов правительства Приморского края Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя Правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.

Политика Путин выступит на коллегии Минобороны РФ Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.