Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Курс доллара и евро продолжит снижение

Отмечается, что на открытии Московской биржи 23 декабря доллар подорожал на пять копеек по сравнению с показателем предыдущего дня и составил 62,45 рубля. Курс евро на открытии торгов составил 69,03 рубля, подорожав на шесть копеек относительно стоимости на закрытии.
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Доллар и евро незначительно дешевеют в начале торгов на «Московской бирже»

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Доллар и евро дешевеют на МосБирже

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