Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.
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Комментарии
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе
Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Футбол
«Арсенал» в Лондоне проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы
Футболисты английского «Арсенала» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома проиграли греческому «Олимпиакосу» и прекратили участие в турнире.
Шоу-бизнес
Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми
35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Общество
WSJ: сотовым операторам США грозят крупные штрафы за передачу координат клиентов
Федеральная комиссия по связи (ФКС) США намерена оштрафовать крупнейших операторов сотовой связи страны на сотни миллионов долларов за то, что они не прекратили передавать посредникам данные о геолокации пользователей.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Политика
Кремль придумал методичку для агитаторов за изменение Конституции
«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
Футбол
Хакер взломал почту Гвардиолы и изучил его переписки о трансферах
Полиция Манчестера арестовала неизвестного мужчину за получение незаконного доступа к электронной почте главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Футбол
Джаккерини: Сарри столкнулся с трудностями в «Ювентусе» из-за Роналду
Сарри столкнулся с трудностями, поскольку «Ювентус» строился годами и играл в другой футбол.
Футбол
Все португальские клубы вылетели из Лиги Европы
В ночь с четверга на пятницу завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Общество
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Здоровье
В Воронежской области запретили продажу детям вейпов и снюсов
Депутаты Воронежской областной думы в четверг приняли региональный закон о запрете продажи детям бестабачной никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов и снюсов.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь на несколько лет
Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, какая привычка поможет продлить жизнь на несколько лет.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин обратился к врачу после отпуска с миллионершей
По завершению своих зимних каникул в компании канадской миллионерши Прохору пришлось обратиться за помощью к врачам-диетологам.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Общество
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Политика
Слушания по экстрадиции Ассанжа отложили до мая
До мая 2020 года отложены слушания по вопросу об экстрадиции создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.
Здоровье
Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине
Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.