Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.
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Рубль умеренно снизился к доллару и евро на сохраняющихся страхах перед коронавирусом

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Доллар подорожал к рублю в начале торгов

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На форуме «Армия-2020» представят новый БТР с тепловизионным прицелом

Как сообщало ИА REGNUM, БТР-82АТ оснащен новым комбинированным двухканальным прицелом, который стабилизирован в вертикальной плоскости.
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Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд

Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат.
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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

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Президент Болгарии раскритиковал ход переговоров о снижении цен на российский газ

Болгарский лидер отметил, что восемь стран стали участниками газовой сделки между «Газпромом» и Еврокомиссией, продолжал Радев, и только Болгария не получила снижения цен.
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Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

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