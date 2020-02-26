Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.
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Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Музыка
Назван российский участник «Евровидения-2020»
Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Армия и оружие
Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Серакибу
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
Хоккей
«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Космос
Спутник для обслуживания других спутников провел первую успешную стыковку на орбите
Происшествия
Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей
Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
Экономика
Российские дороги пошли длинным путем
В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Происшествия
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Общество
Отмечаем Масленицу: эксперты Роскачества проверили муку для блинов
Эксперты Роскачества исследовали тринадцать популярных торговых марок блинной муки российского производства: 1. "Волшебное дерево" 2. "По бабушкиному рецепту" 3. "Печем дома" 4. Garnec 5. "Предпортовая" 6. "Золотое утро" 7. "Пышечка" 8. "С. Пудовъ" 9. "Распак" 10.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Политика
В Башкирии предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Армия и оружие
Российские десантники отработают прыжки с парашютом в VR-шлемах
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.