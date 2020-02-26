Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.
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За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
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В базовом сценарии на первом этапе (до 2024 года) предусмотрено исполнение майских указов, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора Европа—Западный Китай и коридоров Север—Юг, полноценное развитие Севморпути (СМП).
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