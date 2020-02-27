Финансы

ПрофильПрофильРубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 27 февраля, рубль продемонстрировал снижение по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты вырос на 24 копейки и составил 65,71 рубля. Евро подорожал на 40 копеек, до 71,68 рубля.
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