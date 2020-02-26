Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.
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Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Общество
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
В России разрешат незарегистрированные лекарства С 1 марта в нашу страну можно будет ввозить незарегистрированные в России лекарственные препараты.
Политика
США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы
О громком деле рассказывают люди из окружения Листьева. Они анонимно назвали имя предполагаемого убийцы.
Энергетика
Экспорт российской нефти в США и Великобританию вырос вдвое
Поставки российской сырой нефти в США и Великобританию в прошлом году выросли более чем вдвое в результате снижения цен на марку топлива Urals и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.
Религия
Совещание глав и делегаций поместных церквей завершилось в Аммане
Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей завершилось в среду в столице Иордании.
Происшествия
Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру в спорте
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.
Футбол
Красноярский «Енисей» могут лишить лицензии
Футбольный клуб «Енисей» может лишиться лицензии.
Общество
В Турции задержана россиянка по обвинению во ввозе в страну наркотика
В стамбульском аэропорту сотрудники турецкой службы безопасности задержали гражданку России по обвинению во ввозе в Турцию наркотика два года назад.
Политика
Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников
Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи.
Музыка
Назван российский участник «Евровидения-2020»
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе Накануне Прилучный и Муцениеце сообщили, что разводятся.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с еще одной страной из-за коронавируса
Россия введет временное ограничение на полеты в Южную Корею.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Происшествия
Четверо подростков изнасиловали российскую школьницу
В городском округе Сергиев Посад четверо подростков изнасиловали 14-летнюю школьницу.
Происшествия
К поиску унесенных в море подростков в Сочи подключились водолазы
Водолазы обследуют устье реки в Сочи, откуда в море смыло двух подростков, передает РИА Новости.
Происшествия
В Саратове суд оправдал обвиняемого в двойном убийстве бездомного
Бездомный из Воронежской области отпущен из зала суда в Саратове после внесения оправдательного приговора.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Шоу-бизнес
Поклонская выступила против артистов в политике
Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией прокомментировала эти новости.
Происшествия
Жестоко избитый екатеринбургский архитектор скончался в больнице
Екатеринбургский архитектор Александр Кротов, которого жестоко избили на улицах города в январе, скончался в больнице.
Армия и оружие
Россия впервые испытала гиперзвуковой «Циркон» с корабля
В январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 была впервые запущена перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон», сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.