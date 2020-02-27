На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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