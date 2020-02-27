Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль усилил падение к доллару и евро

Профиль12:40

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru02:19

Рубль обвалился к доллару и евро на фоне вирусно-биржевой паники

ПРАЙМ10:47

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт02:57

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Газета.Ru02:20

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 13:48, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru 07:25
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:38
Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:28
Футбол

ФИФА представила изменения в системе трансферов

В Цюрихе состоялось заседание комитета ФИФА, на котором игроки, члены организации, представители лиг и клубов приняли нововведения, которые касаются системы трансферов.
Metaratings 12:34
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Политика

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Газета.Ru 05:15
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Киберспорт

Virtus.pro обыграла FTM, совершив камбэки на двух картах

Оба раза команда Алексея «Solo» Березина возвращалась в игру и одерживала победу. 27 февраля Virtus.pro и FlyToMoon сыграют с Team Spirit.
Cyber.sports.ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Футбол

«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ

Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
РИА Новости 13:23
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Здоровье

Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет

Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев - три года.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Космос

Китайские спутники успешно выведены на орбиту с космодрома Сичан

Красная весна 24 февраля в 00:00
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

РИА Новости 10:26
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
Хоккей

Артемий Панарин: «Если я стану президентом КХЛ — значит, все совсем плохо в нашем хоккее»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие решения бы принял на посту президента КХЛ.
Матч ТВ 10:47
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Финансы

Российский рынок обвалился максимально за два года

По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Lenta.ru 12:14
Музыка

В Сети раскритиковали клип Светланы Лободы на трек «Новый Рим»

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Новый Рим" из альбома Sold out. Первые зрители раскритиковали видео.
РИА Новости вчера в 09:20
Автоспорт

В «Феррари» опасаются темпа «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что неожиданный темп болидов «Рейсинг Пойнт» заставил волноваться «Скудерию».
Чемпионат 13:38
Авто

Volkswagen показал новый Polo для России

Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».
SpeedMe 05:32
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Игры

Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV

Российская газета 08:29
Кино

ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»

Народные новости 10:20
Политика

Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта

Президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет встречу с лидерами фракций Госдумы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 12:50
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru 08:20
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru вчера в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное