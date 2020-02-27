Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 24 копейки — до 65,71 рубля.
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Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Футбол
ФИФА представила изменения в системе трансферов
В Цюрихе состоялось заседание комитета ФИФА, на котором игроки, члены организации, представители лиг и клубов приняли нововведения, которые касаются системы трансферов.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Киберспорт
Virtus.pro обыграла FTM, совершив камбэки на двух картах
Оба раза команда Алексея «Solo» Березина возвращалась в игру и одерживала победу. 27 февраля Virtus.pro и FlyToMoon сыграют с Team Spirit.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Футбол
«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ
Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здоровье
Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет
Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев - три года.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Космос
Китайские спутники успешно выведены на орбиту с космодрома Сичан
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Хоккей
Артемий Панарин: «Если я стану президентом КХЛ — значит, все совсем плохо в нашем хоккее»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие решения бы принял на посту президента КХЛ.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Финансы
Российский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Музыка
В Сети раскритиковали клип Светланы Лободы на трек «Новый Рим»
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Новый Рим" из альбома Sold out. Первые зрители раскритиковали видео.
Автоспорт
В «Феррари» опасаются темпа «Рейсинг Пойнт»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что неожиданный темп болидов «Рейсинг Пойнт» заставил волноваться «Скудерию».
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России
Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Игры
Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV
Кино
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Политика
Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта
Президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет встречу с лидерами фракций Госдумы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Армия и оружие
Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США
Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».