Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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Здоровье Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.

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Армия и оружие На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.

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Гаджеты Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.

Транспорт КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.

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Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 57