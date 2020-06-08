Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
Интерфаксвчера в 12:46
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
Наука
Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса
По словам специалиста, генетические последовательности на поверхности коронавируса говорят о его лабораторном происхождении.
Известия вчера в 23:47
Общество
У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус
Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости Крым 03:22
Общество
Путин поручил увеличить размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия вчера в 13:29
Здоровье
Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля
В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Общество
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР
Новостной фронт 07 июня в 02:40
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Происшествия
Милонов призвал не жалеть Ефремова и лишить его всех ролей и званий
Политическая Экспертиза 03:15
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Армия и оружие
На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела
Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM 07 июня в 17:59
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 07 июня в 13:39
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 06 июня в 07:57
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
Транспорт
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело 07 июня в 07:56
Политика
Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США
Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс 07 июня в 10:24
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Политика
Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».
Коммерсантъ 02:59
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Общество
Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43