Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:22

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолецвчера в 03:35

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,52 руб

ТАСС03:02

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:22

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Интерфаксвчера в 12:46

Доллар подорожал до 68,6 рубля

Компания03:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:33, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

КП - Беларусьвчера в 11:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
3,3K
Наука

Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса

По словам специалиста, генетические последовательности на поверхности коронавируса говорят о его лабораторном происхождении.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

RT на русском 02:53
Общество

У моряков судна в Керчи обнаружили коронавирус

Случаи выявлены в Симферополе, Феодосии и Керчи, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости Крым 03:22
Общество

Путин поручил увеличить размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
1,6K
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия вчера в 13:29
1,1K
Здоровье

Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля

В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Общество

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
12
Армия и оружие

ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 07 июня в 02:40
4
Общество

Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
131
Происшествия

Милонов призвал не жалеть Ефремова и лишить его всех ролей и званий

Политическая Экспертиза 03:15
11
Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
1,7K
Армия и оружие

На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела

Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM 07 июня в 17:59
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,5K
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 07 июня в 13:39
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости вчера в 19:07
5
Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 06 июня в 07:57
10
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
983
Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
229
Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения НАТО

В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело 07 июня в 07:56
23
Политика

Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США

Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс 07 июня в 10:24
690
Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
34
Политика

Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».
Коммерсантъ 02:59
15
Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
13
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
57
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
569
Общество

Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс».
Ведомости 02:43
127
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное