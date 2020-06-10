Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.
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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни
Интерфаксвчера в 03:26
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Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Политика
Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.
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Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
REGNUM 08 июня в 07:58
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
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Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли
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Нагиев впервые рассказал о чувствах к возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Нагиев публично рассказал об отношениях с самой главной женщиной в своей жизни.
iReactor 06:34
Политика
РФ и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня
Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Белоруссии или России.
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Много взрывов в новом трейлере Hardspace: Shipbreaker
Игромания.ру 06:47
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Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей России сохраняется масочный режим.
Профиль 00:49
Кино
Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»
Piter.tv вчера в 02:44
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Здоровье
В Курске обсудили реорганизацию детского санатория
Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, сегодня в режиме ВКС под руководством губернатора Романа Старовойта решалась судьба резонансного областного детского санатория.
Kurskcity.ru 07:30
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
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ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
Авто
Автомобилистов России летом затронут три нововведения
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Здоровье
Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла из-за коронавируса
Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла в связи с коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 06:39
Политика
Евросоюз одобрил продление санкций против России
Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма.
Lenta.ru 07:19
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Происшествия
На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:00
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Происшествия
В Брянске две девочки утонули в реке
Следствие возбудило уголовное дело после того, как в реке Десне в Брянске утонули девочки 11 и 17 лет, сообщил РИА Новости представитель СУ СК по региону.
РИА Новости 07:59