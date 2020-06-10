Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:18

Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

Экономика сегодня03:14

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:12

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,62 руб

ТАСС03:04

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:23

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни

Интерфаксвчера в 03:26
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
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Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Политика

Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.
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В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

REGNUM 08 июня в 07:58
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Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
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Религия

Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли

Взгляд.ру 07:41
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Нагиев впервые рассказал о чувствах к возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Нагиев публично рассказал об отношениях с самой главной женщиной в своей жизни.
iReactor 06:34
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Политика

РФ и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня

Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Белоруссии или России.
Интерфакс 08:07
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Много взрывов в новом трейлере Hardspace: Shipbreaker

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Общество

Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей России сохраняется масочный режим.
Профиль 00:49
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Кино

Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»

Piter.tv вчера в 02:44
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
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Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП

Kazanfirst.ru вчера в 14:49
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
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Здоровье

В Курске обсудили реорганизацию детского санатория

Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, сегодня в режиме ВКС под руководством губернатора Романа Старовойта решалась судьба резонансного областного детского санатория.
Kurskcity.ru 07:30
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Общество

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
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Авто

Автомобилистов России летом затронут три нововведения

3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Здоровье

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла из-за коронавируса

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла в связи с коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 06:39
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Политика

Евросоюз одобрил продление санкций против России

Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма.
Lenta.ru 07:19
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Политика

Песков заявил, что в России нет олигархов

В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
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Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Общество

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев.
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
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Происшествия

В Брянске две девочки утонули в реке

Следствие возбудило уголовное дело после того, как в реке Десне в Брянске утонули девочки 11 и 17 лет, сообщил РИА Новости представитель СУ СК по региону.
РИА Новости 07:59
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