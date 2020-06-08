Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Доллар подорожал до 68,52 рубля

Профиль03:43

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:22

Доллар подорожал до 68,6 рубля

Компания03:21

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,52 руб

ТАСС03:02

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:22

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Интерфаксвчера в 12:46
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

КП - Беларусьвчера в 11:12
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным после смертельного ДТП

Газета.Ru 04:19
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM вчера в 06:52
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Шоу-бизнес

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
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Происшествия

Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение

Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
2
Шоу-бизнес

Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении

Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
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Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Общество

Собянин отменил режим изоляции с 9 июня

Коммерсантъ вчера в 07:21
4,9K
Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
2,1K
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
1,5K
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
60
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года

Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
RT на русском 04:03
8
Происшествия

В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева

Южный окружной военный суд во вторник огласит приговор по делу двоих предполагаемых участников банды под руководством Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека, сообщил журналистам представитель суда.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие

Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани

Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 04:01
Путешествия

Почти четверть россиян планируют отдыхать на отечественных курортах

Почти четверть (24%) россиян намерены провести свой летний отпуск на отечественных курортах, ещё 7,7% опрошенных склоняются к данному варианту.
Известия 01:14
4
Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Губерниев: Ефремов — подонок и убийца! Стебунов — соучастник

Bookmaker-ratings.ru 01:41
Политика

Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности

Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 04:15
Происшествия

На родине курганского губернатора главу заподозрили в коррупции

Село Шастово является родиной губернатора Зауралья Вадима Шумкова.
URA.Ru 04:10
Здоровье

Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля

В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня

С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
24
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
246
Футбол

«Велес» хочет арендовать вратаря «Зенита»

Московский "Велес" хочет арендовать голкипера "Зенита" Никиту Гойло.
Soccer.ru 04:16
Происшествия

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
5
Общество

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
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Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости вчера в 20:10
15
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