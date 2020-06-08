Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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