Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
Интерфаксвчера в 12:46
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова
Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
Происшествия
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
Собянин отменил режим изоляции с 9 июня
Коммерсантъ вчера в 07:21
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 15:22
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 до 2023 года
Концерн «Алмаз-Антей» поставит Минобороны России до 2023 года три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».
RT на русском 04:03
Происшествия
В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева
Южный окружной военный суд во вторник огласит приговор по делу двоих предполагаемых участников банды под руководством Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека, сообщил журналистам представитель суда.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие
Иран приговорил к смерти обвиняемого в передаче США данных о Сулеймани
Иран приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 04:01
Путешествия
Почти четверть россиян планируют отдыхать на отечественных курортах
Почти четверть (24%) россиян намерены провести свой летний отпуск на отечественных курортах, ещё 7,7% опрошенных склоняются к данному варианту.
Известия 01:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев: Ефремов — подонок и убийца! Стебунов — соучастник
Bookmaker-ratings.ru 01:41
Политика
Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 04:15
Происшествия
На родине курганского губернатора главу заподозрили в коррупции
Село Шастово является родиной губернатора Зауралья Вадима Шумкова.
URA.Ru 04:10
Здоровье
Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля
В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня
С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Футбол
«Велес» хочет арендовать вратаря «Зенита»
Московский "Велес" хочет арендовать голкипера "Зенита" Никиту Гойло.
Soccer.ru 04:16
Происшествия
Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка
Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
Общество
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости вчера в 20:10