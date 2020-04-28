Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Комментарии
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
Общество
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Армия и оружие
В Одесской области прошли испытания ракеты «Нептун»
ИА Новороссия вчера в 15:40
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса.
Kursk.com 06:34
Здоровье
Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники
Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру 11:32
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Общество
Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Национальное Аграрное Агентство 04:33
Наука
Исследование картины великого голландца выявило невидимые глазу детали
ИА Красная Весна 16:48
Космос
В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции
В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий 12:31
Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС 15:30
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 16:32
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса
Дождь вчера в 08:56
Политика
Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии
Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
REGNUM 10:56
Общество
В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза
Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления.
Газета.Ru 16:12
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская в слезах пожаловалась на домашнее насилие
Известная актриса Настасья Самбурская в слезах пожаловалась подписчикам на домашнее насилие.
Актуальные Новости 06:31
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн.
RT на русском 14:24
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра
1 апреля 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого изменились интервалы прохождения процедуры технического осмотра.
Vbalashihe.ru вчера в 12:12
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия 15:26
Финансы
Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях
В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Гаджеты
Xiaomi уже опрашивает пользователей о желаемых функциях в MIUI 13
Чуть ранее стало известно о регистрации компанией Xiaomi всех желающих заняться испытанием 12-й версии MIUI до премьеры.
OAnews вчера в 09:50
Кино
Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года
Вечерняя Москва 14:23