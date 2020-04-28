Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru03:24

Курс доллара вырос до 74,78 рубля

ТАСС03:22

Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16
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Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
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В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
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Авто

Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий

В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
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В Одесской области прошли испытания ракеты «Нептун»

ИА Новороссия вчера в 15:40
Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
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Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса.
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Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники

Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Общество

Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Национальное Аграрное Агентство 04:33
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Исследование картины великого голландца выявило невидимые глазу детали

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В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции

В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий 12:31
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Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС 15:30
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В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 67 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 16:32
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
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Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса

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Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
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В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза

Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления.
Газета.Ru 16:12
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Общество

В Тульской области введут пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
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Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
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Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

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Настасья Самбурская в слезах пожаловалась на домашнее насилие

Известная актриса Настасья Самбурская в слезах пожаловалась подписчикам на домашнее насилие.
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн.
RT на русском 14:24
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Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
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В России изменились сроки прохождения техосмотра

1 апреля 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого изменились интервалы прохождения процедуры технического осмотра.
Vbalashihe.ru вчера в 12:12
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Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
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Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
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Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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Xiaomi уже опрашивает пользователей о желаемых функциях в MIUI 13

Чуть ранее стало известно о регистрации компанией Xiaomi всех желающих заняться испытанием 12-й версии MIUI до премьеры.
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Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года

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