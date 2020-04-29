Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Комментарии
Общество
Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
Общество
В Башкирии вводится масочный режим
В Башкирии экстренно вводится масочный режим, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:34
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Авто
Российский автопром ждут простои и массовые сокращения
Что касается петербургского предприятия Nissan, то оно сейчас находится в режиме простоя и собирается сократить четверть своих работников.
32CARS.ru 12:03
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro 09:15
Хоккей
КХЛ отказалась поднять потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги не стал поднимать потолок зарплат для клубов с 900 млн до 1,3 млрд рублей, начиная с сезона-2020/21.
Интерфакс-Спорт 11:34
Экономика
Forbes подсчитал потери российского рынка недвижимости
В апреле 2019 года совокупный арендный доход участников рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости» превышал 650 миллионов долларов, в этом году — всего 250 миллионов долларов.
Компания 11:49
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал, как отмечает день рождения на самоизоляции
В большими предосторожностями король российской поп-музыки пригласил в свой дом журналистов "Прямого эфира" и показал, в каких условиях в этом году он отмечает начало нового года своей жизни.
Вести.Ru 11:40
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Полное издание первого сезона Hitman можно бесплатно загрузить в PlayStation Store. Акция работает во множестве регионов, включая Россию.
Cyber.sports.ru 08:21
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Используя собственную фантазию и здравый смысл, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела лишенная этой проблемы удлиненная версия автомобиля.
Автоновости дня 11:45
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
46ТВ вчера в 10:00
Религия
Кураев не обратил внимание на запрет в служении
Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 10:44
Общество
В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха
В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости».
ToDay News Ufa 06:08
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Армия и оружие
На Украине обнаружили рекордный арсенал оружия и 100 тонн боеприпасов
Вечерний курьер 07:15
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Здоровье
В пяти регионах России заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза
Судя по сведениям издания, заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза сразу в пяти регионах: в Сахалинской и Астраханской областях, Чечне, Мордовии и Москве.
RuNews24.ru 11:40
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом Франции
"Пари Сен-Жермен" признан чемпионом Франции по футболу после того, как сезон не был завершен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
РИА Новости 11:59
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal
Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн.
Газета.Ru вчера в 07:43
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Общество
На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки
Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
Общество
В Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим
Власти Республики Коми вводят с 1 мая обязательный масочный режим. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.
ТАСС 11:43
Футбол
Феллайни одолжит «Стандарду» три миллиона
Футболист даст в долг клубу, в котором начал профессиональную карьеру, три миллиона евро, чтобы пополнить бюджет.
Бомбардир.ру 11:39
Энергетика
Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
Газета.Ru 07:45