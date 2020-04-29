Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль растет по отношению к доллару и евро

Финансовая газетавчера в 04:15
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29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

КП - Беларусьвчера в 09:03
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