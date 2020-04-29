Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
Комментарии
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Российская газета 04:35
Происшествия
Оперштаб: В Калининграде умерла 35-летняя женщина с коронавирусом
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, умершей женщине было 35 лет, у нее была тяжелая форма сахарного диабета.
КП - Калининград 10:53
Общество
Рязанцам рекомендовали отказаться от пикников на майские праздники
Рязанцам следует продолжить строго соблюдать режим самоизоляции: воздержаться от посещения родственников и друзей, а также не принимать их в своём доме.
МедиаРязань 09:30
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Общество
Главврач Коммунарки призвал граждан быть дома на майских праздниках
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян на майских праздниках оставаться дома и не устраивать "шашлычные выходные".
Газета.Ru 08:52
Политика
Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян
Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
РЕН ТВ 08:12
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Общество
Открытие главного храма Минобороны перенесли
Коммерсантъ 07:14
Футбол
ФНЛ завершили досрочно: «Ротор» переходит в Премьер-лигу
Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.
КП - Волгоград 09:07
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров празднует 53-й день рождения
Король российской эстрады Филипп Киркоров отмечает свой день рождения 30 апреля.
Народные новости 02:18
Авто
Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить 30%
ГЛАС.RU вчера в 02:47
Экономика
Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы
Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
Lenta.ru 07:54
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Общество
В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков
Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
Православие и Мир 28 апреля в 03:01
Общество
Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Николай Цулыгин покинул пост главного тренера "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
РИА Новости 09:35
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан вчера в 08:19
Происшествия
Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.
RT на русском 07:30
Политика
Путин пошутил про изношенные на самоизоляции матрасы
По словам Путина, матрасы «поизносятся за время вынужденной самоизоляции».
Росбалт 09:56
Общество
Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая
Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
Общество
ВОЗ констатировала неизбежность второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что миру неизбежно придется столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:05
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
Футбол
Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»
Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
Soccer.ru вчера в 20:40