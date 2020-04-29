Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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Рубль растет по отношению к доллару и евро

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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Интерфакс27 апреля в 03:32
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29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

КП - Беларусьвчера в 09:03
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Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян

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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

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Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
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Три клуба «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» предложили продлить срок завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.
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Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы

Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
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В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков

Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
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Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

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Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.
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Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»

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