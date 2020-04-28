Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Рубль укрепляется вечером на фоне ослабления негативных сигналов с рынка нефти

Интерфакс12:49

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru03:24

Курс доллара вырос до 74,78 рубля

ТАСС03:22

Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27
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Армия и оружие

«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72

Военное дело 12:07
6
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
3
Шоу-бизнес

Айза Анохина показала результат пластической операции

Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru 15:06
1
Транспорт

Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.
Российская газета 07:35
560
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,4K
Происшествия

Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах.
ТАСС 12:25
8
Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
4K
Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
262
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1,3K
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
343
Общество

Штраф за оскорбления в Интернете для россиян может вырасти вдвое

Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для россиян с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц штраф может увеличиться до 700 тыс. рублей.
ФАН 17:07
55
Здоровье

Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
40
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости 13:02
2,1K
Политика

Чешский МИД назвал ноту российского посольства «ненадлежащей»

МИД Чехии считает "ненадлежащей" ноту посольства РФ в Праге, направленную в понедельник в чешское дипведомство в связи со статьей в еженедельнике Respekt о прибытии в республику некоего мужчины с диппаспортом РФ и с ядом рицином в чемодане якобы с целью отравить некоторых муниципальных политиков Праги, заявила во вторник представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
РИА Новости 14:30
2
Шоу-бизнес

Обиженная Маркл перестала скрывать свою зависть к Миддлтон

Меган Маркл сказала, что королевская семья не стала бы терпеть нападки на Кейт Миддлтон со стороны прессы.
ТВ Центр 07:10
14
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
40
Авто

Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»

В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
59
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
1,2K
Футбол

РФС назвал реалистичными июньские даты возобновления сезона

В эфире программы «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что возобновить сезон раньше 21 или 28 июня не получится.
РБК 11:58
Общество

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва 13:20
317
Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
29
Футбол

Геркус назвал приглашение Николича в «Локомотив» странным решением

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на сообщении о возможном приглашении в клуб сербского специалиста Марко Николича, передает Spоrt24.
ProstoProSport вчера в 09:35
Общество

В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
347
Общество

Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Изменились прогнозы об окончании эпидемии и в США — срок сдвинулся на 5 сентября, в Италии — на конец августа, в Великобритании, Германии и Франции — на середину августа.
Известия 16:23
16
Армия и оружие

F-35 оказался дозвуковым истребителем

Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости.
Военное дело 26 апреля в 09:54
9
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
331
Армия и оружие

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3

Военное дело 10:30
Общество

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
347
Политика

Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
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