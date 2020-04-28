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Рубль снижается к доллару и евро
Росбалт
  • Вести.Ru10:56
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На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.В источнике
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Курс доллара вырос до 74,78 рубля

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