Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Футбол
Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru 14:36
Кино
Фильмы, премьеры которых прошли в интернете, допустили к «Оскару»
Правда, пока упёртые члены Академии подчёркивают, что решение временное и актуально только для ближайшей премии - "до дальнейших уведомлений".
Российская газета 17:25
Энергетика
Аналитики предсказали снижение цен на бензин в России
Розничные цены на бензин АИ-92 в текущем году могут снизиться на 1-3 рубля за литр, считают аналитики агентства Argus.
Компания 15:34
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
Общество
В Черном море найден затопленный немцами теплоход «Армения»
Теплоход «Армения» был обнаружен в 15 морских милях от Ялты, на глубине 1,5 км. Для того, чтобы его обнаружить, поисковики только за последние 20 лет исследовали более 300 квадратных километров, сообщает пресс-служба РГО.
Кубанские новости вчера в 14:12
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом
Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
В Совфеде прокомментировали продление нерабочих дней
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил продление нерабочих дней до 11 мая.
RT на русском 13:42
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного
Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно.
ГлобалМСК.ру 14:05
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
Общество
Названы победившие коронавирус страны
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
Известия 17:15
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Общество
Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Изменились прогнозы об окончании эпидемии и в США — срок сдвинулся на 5 сентября, в Италии — на конец августа, в Великобритании, Германии и Франции — на середину августа.
Известия 16:23
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia 12:25
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствует портал Downdetector.
RT на русском 17:31
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 26 апреля в 09:13
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Наука
Домашняя обстановка в детстве повлияла на риск развития депрессии в более позднем возрасте
Новое исследование, опубликованное командой ученых из Швеции и США в издании American Journal of Psychiatry, показало, что среда, в которой воспитывался ребенок, оказывает существенное влияние на риск развития тяжелой депрессии в более позднем возрасте.
Naked Science 08:09
Армия и оружие
«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72
Как сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Украинский милитарный портал», военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (современное украинское наименование князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72.
Военное дело 12:07
Здоровье
Средство от изжоги стали использовать для лечения коронавируса в США
Американские медики проводят клинические испытания фамотидина для лечения пациентов с коронавирусом.
News.ru вчера в 15:15
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
Футбол
Глава медкомитета ФИФА призвал не возобновлять текущий сезон
Глава медкомитета ФИФА Мишель д'Уг не считает необходимым возобновлять прерванный из-за вспышки коронавируса текущий сезон, информирует The Telegraph.
ProstoProSport 14:15
Здоровье
Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47