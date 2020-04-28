Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Комментарии
Политика
Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая
Сегодня во время совещания с главами субъектов РФ президент Владимир Путин сообщил, что нерабочие дни в России продлены по 11 мая включительно.
Челябинский обзор 10:52
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Finam.Ru 13:15
Здоровье
Елена Разумеева назначена главврачом Калужской областной больницы
На официальном сайте медучреждения новым главным врачом значится Разумеева Елена Валентиновна.
Pressa40 05:08
Политика
После печенегов и половцев Путин вспомнил о спартанцах
Президент России Владимир Путин после использования в качестве исторических отсылок в своих выступлениях сведений о печенегах и половцах вспомнил о спартанцах, которые якобы сбрасывали больных со скалы.
Lenta.ru 12:21
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая
Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно.
Каскад 13:06
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.
ТИА 10:56
Политика
Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов
Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия 13:18
Политика
Владимир Путин поручил с 12 мая снимать ограничения, связанные с коронавирусом: главное из речи президента
Глава государства добавил, что даже при прохождении пика заболеваемости в регионах обстановка может оставаться сложной, и отмена ограничений будет проводиться поэтапно с 12 мая, правительству к 5 мая поручено подготовить рекомендации по этой работе.
Новая Кубань 11:15
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
Мэр города Сергей Собянин уже заявил о необходимости сохранить строгий режим самоизоляции в Москве и области.
Коммерсантъ 13:06
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 12:11
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:18
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Культура
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета вчера в 07:39
Общество
Мостовой – о словах Путина: уверен, наши власти спасут экономику, Россия – супердержава
Уверен, что экономику наши власти спасут.
Чемпионат 12:08
Политика
Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая
С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится к россиянам сегодня, 28 апреля.
Тамбовский курьер 06:36
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Политика
Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Политика
Путин: авиационный парад в День Победы состоится
В России в День Победы, 9 мая, пройдут авиационные парады, а вечером будет дан салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Inc-news.ru 12:30
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Общество
Россиян предостерегли от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Lenta.ru 11:47
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47