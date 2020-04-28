На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно.

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