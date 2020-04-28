Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля.
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Курсы евро и доллара растут в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Вести.Ru03:24

Курс доллара вырос до 74,78 рубля

ТАСС03:22

Рубль ослабел к доллару и евро

News.ru03:27

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Интерфаксвчера в 03:32
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Врач-вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Российской Федерации, об этом стало известно Evo-rus.com.
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«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов

Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
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Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса

Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
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Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
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Костромские православные отмечают Радоницу

Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
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На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
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Авто

Появились изображения серийного Nissan Ariya

Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.
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РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 11:00
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Общество

В Подмосковье режим самоизоляции продлили на майские праздники

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо продлить режим всеобщей самоизоляции на майские праздники, сообщает РИА "Новости".
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Общество

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

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Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

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Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
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Норвежский миллионер задержан по подозрению в убийстве жены

Супруга Хагена была похищена 31 октября 2018 года и до сих пор не найдена. Она пропала из своего дома около Осло.
REGNUM 06:14
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Общество

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

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Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов.
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Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

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В Петербурге появилась стена памяти медикам, погибшим от коронавируса

На месте уже оказались сотрудники полиции. На импровизированной стене висят портреты девяти погибших медиков.
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
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В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
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В Оренбурге умер третий пациент с коронавирусом

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Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось

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