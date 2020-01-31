Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара резко снизился в конце недели

Московский Комсомолецвчера в 17:13

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.рувчера в 02:08

Рубль днем ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне снижения мировых рынков и сократившей рост нефти

Финмаркетвчера в 07:28

Курс евро снизился в России

Телеканал 360°вчера в 04:19

Рубль немного укрепился к бивалютной корзине на старте торгов

Вести.Финансвчера в 02:26

Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения мировых рынков и дешевеющей нефти

Интерфаксвчера в 11:57

Рубль снижается к доллару

RT на русскомвчера в 02:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:05, Ашберн
Кино

Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

ФАН вчера в 23:57
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Здоровье

Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

В Петербурге обрушение спортивного комплекса попало на видео

В Санкт-Петербурге проходит демонтаж спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Bash.News вчера в 08:16
Политика

Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину

«По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, они делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», — заявил Майк Помпео.
ФАН вчера в 18:15
Общество

Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
РБК 01:02
Общество

Вирусолог оценил версию об искусственном создании коронавируса

Российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса.
News.ru 00:29
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 30 января в 05:24
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 30 января в 08:24
Экономика

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр.
Тарантас Ньюс 30 января в 00:53
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру вчера в 03:22
Наука

В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии

МедиаПоток 29 января в 07:01
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали договор, рассчитанный на пять лет. "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа.
Деловое.ТВ вчера в 04:35
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 15:50
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

РБК вчера в 20:33
Футбол

Уткин — о Кокорине: «Все началось со звонка первого замглавы администрации президента Миллеру»

Блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру звонили из администрации президента России по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Sport24.ru 01:18
Шоу-бизнес

В семье жены Андрея Малахова произошло пополнение

Буквально на днях Андрей вывел в свет супругу, и их появление на публичном мероприятии стало косвенным подтверждением, что в звёздной семье действительно может произойти прибавление в ближайшее время.
Bimru.ru вчера в 03:13
Происшествия

Суд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова

Lenta.ru 30 января в 05:32
Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после ее прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости вчера в 23:20
Авто

Лифтбек Toyota Supra GRMN получит форсированный двигатель

В нынешнем году в свет выйдет «заряженная» версия спорткара Toyota Supra под прогнозируемым обозначением Supra GRMN (Gazoo Racing tuned by Master of Nurburgring), уверяет японское издание Best Car Web.
Драйв вчера в 02:09
Футбол

Моуриньо: «Эриксен сразу сказал мне, что не останется в „Тоттенхэме“»

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о том, что у лондонцев не было шансов удержать в команде полузащитника Кристиана Эриксена, который в итоге стал игроком "Интера".
Soccer.ru вчера в 22:49
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 30 января в 09:56
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
RT на русском вчера в 00:43
Происшествия

В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке

В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 01:08
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Хоккей

Малкин набрал три очка и помог «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забил гол и отдал две голевые передачи в победном матче против "Филадельфии" - 4:3.
Российская газета 00:07
Здоровье

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
ТК Звезда вчера в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное