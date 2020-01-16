Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Политика ТАСС: в КНДР сменился министр иностранных дел Ли Сон Гвон сменил Ли Ён Хо на посту главы МИД КНДР, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Происшествия В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".

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Политика Главного советника Трампа по России отстранили от работы Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Политика Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.

Политика Мадуро заявил о готовности к диалогу с США Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.

Происшествия Криворожский преступник зарезал двух человек В Кривом Рогу задержали зарезавшего двух человек мужчину, сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Общество Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на Байкале Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале, сообщила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова.