Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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В Пушкинском музее назвали голословными притязания Польши на картины
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу КХЛ
По сумме всех конкурсов команда дивизиона Харламова набрала 11 очков, опередив других соперников с большим отрывом.
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Армия и оружие
В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек
Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб в Йемене.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
Политика
ТАСС: в КНДР сменился министр иностранных дел
Ли Сон Гвон сменил Ли Ён Хо на посту главы МИД КНДР, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.
Авто
Топ-5 кроссоверов за 1,5 млн рублей, которые порадуют своих владельцев
Общество
Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Общество
Тайная видеокамера в спальне как норма
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диас рассекретила полное имя дочери
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Происшествия
Криворожский преступник зарезал двух человек
В Кривом Рогу задержали зарезавшего двух человек мужчину, сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Происшествия
Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой
Общество
В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели
В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Общество
Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на Байкале
Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале, сообщила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова.
Политика
Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета
Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.