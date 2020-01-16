Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Коррекция вниз повышает привлекательность рубля

ПРАЙМ17 января в 12:16

Мишустин вернул рубль на место

Уралинформбюро15 января в 23:21

Рубль умеренно снижается к доллару и евро

Интерфакс16 января в 11:25

Рубль «коротко вздрогнул»

Expert.ru16 января в 05:09

Рубль начал торговый день на МосБирже с укрепления позиций

News.ru16 января в 02:19

Курс доллара вырос до 61,42 рубля

ТАСС16 января в 02:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском17 января в 02:04
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Политика

В Пушкинском музее назвали голословными притязания Польши на картины

РЕН ТВ вчера в 18:43
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Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

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Хоккей

Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу КХЛ

По сумме всех конкурсов команда дивизиона Харламова набрала 11 очков, опередив других соперников с большим отрывом.
ProstoProSport вчера в 13:14
Здоровье

Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая

Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Известия вчера в 22:41
Армия и оружие

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб в Йемене.
РБК вчера в 17:10
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
Политика

ТАСС: в КНДР сменился министр иностранных дел

Ли Сон Гвон сменил Ли Ён Хо на посту главы МИД КНДР, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.
Аргументы и Факты 00:57
Авто

Топ-5 кроссоверов за 1,5 млн рублей, которые порадуют своих владельцев

Letnews.ru вчера в 11:02
Общество

Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

Тайная видеокамера в спальне как норма

BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 17 января в 07:26
Происшествия

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
РИА Новости 01:20
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

РБК 01:14
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Кэмерон Диас рассекретила полное имя дочери

StarHit.ru вчера в 18:40
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
Политика

Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Газета.Ru вчера в 18:50
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия вчера в 17:17
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Происшествия

Криворожский преступник зарезал двух человек

В Кривом Рогу задержали зарезавшего двух человек мужчину, сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
REGNUM вчера в 17:33
Происшествия

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известия вчера в 20:04
Общество

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Коммерсантъ 00:25
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат 16 января в 13:30
Общество

Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на Байкале

Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале, сообщила старший прокурор профильного управления надзорного ведомства Оксана Галанова.
Взгляд.ру 17 января в 04:49
Политика

Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета

Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Телеканал RTVI вчера в 09:42
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 11:02
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 17 января в 09:46
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