Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Финмаркет15 января в 11:35
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Наука
Впервые расшифрован геном загадочного гигантского кальмара
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Футбол
Вместо Игбуна госпитализировали его приятеля
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Кино
Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом
После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Общество
Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
Баскетбол
33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
Здоровье
Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Политика
Мадуро анонсировал уход венесуэльцев из католицизма
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в Twitter к папе Франциску с обещанием вывести народ страны из католицизма.
Политика
Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
Ранее Мишустин встретился с представителями фракций в Госдуме.
Происшествия
SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове
Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку на недостроенную полосу в столичном аэропорту Домодедово.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Шоу-бизнес
28-летний сын Михаила Ефремова сыграл с отцом на одной сцене
28-летний сын Михаила Ефремова сыграл с отцом на одной сцене Напомним, что в ноябре прошло года именно Николай подарил Михаилу Ефремова первого внука.
Политика
В Раде анонсировали новый законопроект о децентрализации
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Политика
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Правительство России в полном составе уходит в отставку.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
Футбол
Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»
Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
В феврале может быть принято окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей.