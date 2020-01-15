Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро

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Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

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Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
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Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
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33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
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Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
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SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку на недостроенную полосу в столичном аэропорту Домодедово.
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Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал разработку нового законопроекта о децентрализации с привлечением к его обсуждению общественности и экспертов.
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При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

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Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
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В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

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Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

В феврале может быть принято окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей.
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