Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Армия и оружие В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Кино Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».

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Армия и оружие Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.

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Хоккей Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.