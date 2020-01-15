Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру11:24

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:04

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:18

Рубль умеренно снижается к доллару и евро

Интерфаксвчера в 11:25

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру15 января в 02:20

Рубль второй день подряд незначительно снижается к доллару и евро

Газета.Ru15 января в 02:10

Рубль перешел к росту после легкого снижения в первые минуты торгов

ПРАЙМ15 января в 02:15
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Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Политика

Рейтинг одобрения Путина вырос после послания

После послания Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина.
БИЗНЕС Online 06:10
Биатлон

«Результаты Хованцева мы прекрасно знаем, это провальные Игры в Нагано и такой же ЧМ-2011. И вот снова его провал». Интервью с Андреем Падиным

Если в прошлом году на старых харчах спортсмены еще могли что-то показывать, то в этом они уже демонстрируют результат той методической части, которая была предложена главным тренером сборной.
Матч ТВ 08:16
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor вчера в 13:23
Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.
Эхо Москвы 13:05
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК 10:55
Политика

Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть

Байден обвиняет Facebook в "распространении ложной информации, о которой они [в Facebook - прим. ред.] знают, что это ложь", ссылаясь на политику платформы, которая позволяет политикам делать ложные заявления в рекламе.
Вести.Финанс 13:58
Театры

Московский Театр наций открыл гастроли в Париже спектаклем «Дядя Ваня»

Государственный театр наций во главе с народным артистом РФ Евгением Мироновым представил в четверг вечером парижской публике спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.
ТАСС вчера в 18:30
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

Вести.Ru 00:55
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru 16:57
Происшествия

Георгий Кутоян обнаружен застреленным

В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Вести.Ru 06:37
Гаджеты

В России создали премиальный смартфон для экстремальных условий

Дни24 вчера в 03:00
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

2. Президент предложил поставить Конституцию выше международных законов Глава государства считает, что пришло время внести в основной закон России изменения, которые гарантируют его приоритет над международными законами и соглашениями.
Lenta.ru 15 января в 06:04
Политика

Маршал Хафтар написал письмо Путину

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 10:01
Происшествия

Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве

Известия 12:05
Экономика

S&P сохранил кредитный рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor s Global Ratings сохранило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 17:33
Авто

Дорожное багги Laffite X-Road стоит дороже Urus

Выходит, что базовый X-Road продаётся по цене в два раза больше Lamborghini Urus.
CarsWeek.ru вчера в 14:37
Футбол

Три игрока из ПФЛ делали ставки на матчи своих команд

Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на игры своих команд.
News.ru 08:36
Происшествия

Четверо детей пострадали в ДТП в Ростовской области

REGNUM 15:45
Кино

HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году

Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
News.ru вчера в 11:30
Общество

В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал

В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Lenta.ru 04:29
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq для РФ

Новый компактный кроссовер Skoda Karoq выйдет в продажу на российском авторынке уже в первом квартале 2020 года.
Daily-Motor.Ru 02:06
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Политика

Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
РИА Новости 13:10
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Игры

Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств

Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru 03:09
Общество

Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

ТАСС 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
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