Финансы
ИнтерфаксРубль умеренно снижается к доллару и евро
Доллар и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. Курс доллара США составил 61,65 руб. в 19:00, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолецвчера в 23:40
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Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
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Авиакомпания прокомментировала инцидент с SSJ-100 в Домодедово
Экономика
Чистый отток капитала из России в 2019 году снизился в 2,4 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года, до $26,7 млрд.
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.
Происшествия
МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским
Мосгорсуд увеличил со 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, которого в Петербурге застрелил оперативник в 2015 году.
Политика
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал попыткой "переврать историю" публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.
Армия и оружие
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником Путина по экономике
Пост помощника президента по экономическим вопросам может занять Максим Орешкин, 17 января сообщает Bloomberg.
Экономика
Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году
Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Кино
Тарантино назвал лучшего, по его мнению, «молодого» актера Голливуда
Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино сделал очередное довольно занятное заявление, назвав лучшего, на его вкус, молодого актера из тех, кто сейчас работает в Голливуде.
Экономика
Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций
Эксперты прогнозируют торможение российского фондового рынка акций, передает РБК.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Медведев и Мишустин провели встречу с кабмином
Мишустин и Медведев после личной встречи, продлившейся более часа, обратились к членам кабинета министров, продолжающим исполнять свои обязанности после объявления об отставке.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
Раритетную золотую монету 1936 года продали в Лондоне за $1,3 млн
Редкая монета английского Королевского монетного двора (Royal Mint) номиналом 1 фунт стерлингов 1936 года выпуска с профилем британского короля Эдуарда VIII, правившего с 20 января по 11 декабря 1936 года, продана в Лондоне за рекордную сумму - 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн).
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.