Доллар и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets. Курс доллара США составил 61,65 руб. в 19:00, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль умеренно снижается к доллару и евро

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