Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 26 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро

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Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

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RT на русском03:01

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru23 марта в 03:25
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Общество

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Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по кредитам из-за коронавируса.
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США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне против РФ

Глава компании-регулятора нефтяного рынка штата Техас Texas Railroad Commission Райян Ситтон выразил надежду, что Трамп сможет договориться не только с Эр-Риядом, но и Москвой.
Новые Известия вчера в 06:53
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Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо

Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
РБК 07:07
Общество

В Волгограде с понедельника закрывают детские сады

С 30 марта в Волгограде на каникулы закрываются детские сады. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии.
Высота 102 07:00
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
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Асмус исполнила роль вебкам-модели в новом фильме

Актриса Кристина Асмус рассказала, что снялась в новой роли в фильме Китобой.
Политическая Экспертиза вчера в 13:47
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Происшествия

В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Газета.Ru 01:59
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Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя

Remedy Entertainment объявила о партнерстве с неназванным издателем.
CyberSport.ru 06:19
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Известия 00:35
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье

В ВОЗ самоизоляцию при пандемии коронавируса признали бесполезной

Ограничение на передвижение и самоизоляция граждан не помогут окончательно ликвидировать пандемию COVID-19.
Соловей.Инфо 03:10
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Инна Макарова

Инна Макарова – актриса известная по фильму «Девчата» скончалась на 93-м году жизни.
МордовМедиа вчера в 14:28
Экономика

Мощности «Евродона» отдадут в аренду «Дамате»

До 31 марта актив передадут Россельхозбанку, а в апреле, надеемся, он перейдет в аренду компании «Дамате», которая будет заниматься разведением птицы, – рассказал Рачаловский.
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Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
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Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Lenta.ru 07:44
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Выявлено, как чеснок может быть полезен при коронавирусе

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Хоккеист «Рейнджерс» Панарин рассказал о своем отношении к коронавирусу

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что не беспокоится за свое здоровье во время пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 23 марта в 14:35
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

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Ученые: На Меркурии могла существовать жизнь

РЕН ТВ 06:18
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
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